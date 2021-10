Carlos Tenorio: “Jugué con Ecuador en Barranquilla, contra la Selección Colombia; allá ‘quema’”

Todo está servido para el duelo de la Selección Colombia vs Ecuador, de este jueves, por Eliminatorias Sudamericanas, y Carlos Tenorio, quien disputó este partido en más de una ocasión, habló de lo que será este encuentro.

En charla con GolCaracol.com, el exdelantero ecuatoriano se refirió a la actualidad de su seleccionado, quien viene de perder 2-1 con Venezuela.

Además, Tenorio elogió a la Selección Colombia y de paso no dejó pasar el momento para contar anécdotas de su visita a Barranquilla, donde el calor es un factor que pesa en estos compromisos.

¿Qué piensa de la actual selección de Ecuador?

“Ecuador viene pasando por momentos de transición ya muchos años, después de qué salieron esa camada de jugadores como los Aguinaga, Agustín Delgado, Tenorio. Pasa que aquí queremos acelerar los procesos, cuando sabemos que el fútbol tiene 1000 años de haberse inventado. Dejar la selección de Ecuador en manos de muchos chicos sin liderazgo, porque una cosa es tener un capitán por antigüedad en la selección y otra cosa es tener jugadores líderes, que están claros en lo que es Eliminatoria y que pueden soportar cuando se viene la presión. Hay que buscarle la solución algo que tiene que solucionarse, porque si no vamos a decir siempre: “No, son chicos. Estamos en un momento de transición”, pero la transición no puede durar toda la vida”.

¿Le gusta el proceso de Gustavo Alfaro?

“El profe Gustavo Alfaro acepta un reto, en un momento que creo que faltaban tres o dos meses para una Eliminatoria, y acepta un reto, donde sabemos que para eliminatorias debes tener una preparación de años a veces para llegar bien, porque uno sabe lo que es una Eliminatoria Sudamericana. Cuando llega se encuentra con una camada de jugadores jóvenes que todos querían mostrarse, pero futbolísticamente todo el mundo juega, pero no todo mundo gana finales, no todo el mundo es campeón. Para mí el profe es un entrenador que se equivocó en un solo tema, yo siempre digo que acá tenemos que acostumbrarnos a que donde se llega, uno tiene que adaptarse primero a las condiciones de los que están, para que desde allí la gente entrará a tu ideología. ¿A qué voy con esto? no puedes dejar de lado a gente referente del fútbol, yo me puedo quedar por fuera, pero los Aguinaga, los 'Tanque' Hurtado, gente que ha hecho por la selección y que te pueda ayudar a direccionarte y a ubicarte dentro del país”.

¿Quién llega más favorito a este partido en el Metropolitano?

“Si nos ponemos en el punto real, Colombia tiene el 100% de favoritismo para llevarse la victoria. La diferencia de tener una selección que consolida un proyecto del inicio a fin, a lo que queremos dar un discurso nomás de entrada, como nos está pasando nosotros. ¿Qué es lo mejor para Colombia?, ¿descontar el 6-1 con Ecuador o solamente ganar el partido con medio gol y ubicarse en un puesto de clasificación? Decir mañana “te gané 6-0, pero no voy al mundial”. Para mí Colombia va a ser un partido difícil, no voy a decir que va a ganar Colombia sin todavía jugarlo, pero creo que en estos momentos nos llevan ventaja, pero Ecuador también puede tomar el mal momento como un respaldo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el momento que viven las dos selecciones es un arma de doble filo”.

¿El calor afecta? ¿Usted lo sufrió?

“Si me lo preguntas a mí tengo hasta anécdotas yo en Barranquilla con la Selección Colombia. Fuimos a un partido, iban 30 minutos, perdíamos 3-0 y en una le tuve que decir a Iván Hurtado, el capitán, “hermano, esto aquí me quema, esto parece un asadero de carne”. Eso es bravo, el que ha ido a Barranquilla sabe. Pero aquí hay una cosa, esto es fútbol, simplemente tienes margen de error hasta el día del partido, pero cuando llegas al día del partido las condiciones climáticas o las condiciones de la cancha son para los dos equipos, ahí ya no hay excusas, porque las excusas no suman, con calor con frío, con altura, te toca llegar al partido”.

¿Cuáles jugadores le gustan de la Selección Colombia?

“Colombia tiene una selección extraordinaria, como la tiene Ecuador, sino que Colombia ya tiene una base de experiencia de jóvenes, lo que no tiene Ecuador. Ecuador tiene una base de jugadores jóvenes con mucho talento, pero no tienen esa mixtura que es lo que nosotros queremos que se entienda acá, que en estos momentos se necesita de liderazgo. Pero no soy de decir hay que estar atentos con Cuadrado, o con Quintero, o con Yerry Mina que va por arriba, no, hay que estar atentos con todo el plantel, hasta los que están en la banca, porque desde allí se apoya un partido”.