Carlos Tenorio: "Un Ecuador- Colombia es un lindo partido siempre, no deja de serlo nunca"

Un nuevo duelo Ecuador vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas se vivirá este martes, esta vez rumbo a la Copa del Mundo del 2026. El estadio Rodrigo Paz Delgado, de la ciudad de Quito, será testigo del encuentro por la cuarta jornada. Y de los personajes que vivió en varias oportunidades un juego de este estilo fue Carlos Tenorio.

El exdelantero de la popular 'Tri' habló con Gol Caracol de cómo se imagina este compromiso, entre dos selecciones que en el último tiempo han tratado de ser protagonistas en el balompié mundial.

Tenorio avisó de entrada que el juego entre Ecuador y Colombia será un "partido lindo" y "que no deja de serlo siempre".

"Tanto Ecuador y Colombia son selecciones que están muy bien posesionadas ya en el fútbol sudamericano, a nivel internacional; mundial y cada partido es diferente. Para mí yo creo que va a ser un partido lindo por cómo se encuentra Colombia en la tabla, más de haber empatado contra Uruguay. Yo creo que tenía los tres puntos en la mano, pero bueno, esto es fútbol. Hay un partido que en la Eliminatoria pasada creo que no se esperaba Colombia ese resultado y no creo que va a dejar la puerta abierta como para que eso vuelva a suceder; eso también hace de que el partido sea más interesante”, afirmó Carlos Tenorio a este portal.

El otrora futbolista ecuatoriano también analizó al combinado de su país, de la actualidad de los dirigidos por técnico español Félix Sánchez.

"Ecuador muy bien, una selección que está en la visibilidad de todos, pero vuelvo y repito hay muy buenos jugadores, muy buen futuro, pero falta empezar a consolidarse de una vez por todas, afianzarse, y ver a nuestra selección ya siendo protagonista en torneos internacionales. Lo que sí les puedo decir es que va a ser un partido lindo, no deja de serlo siempre, un Ecuador-Colombia, y sabemos que el día martes no va a ser la excepción", agregó al actual presidente del gremio de futbolistas del Ecuador.

Otras declaraciones de Carlos Tenorio:

¿Usted que fue delantero, quién marcará la diferencia en el ataque de ambas selecciones?

"El frente de ataque siempre es la parte referente, la parte visible, la parte tangible de un equipo, porque sabemos que ahí es el último pase en donde aterriza, en donde termina una jugada que tiene que ser gol. Ecuador, creo que hoy cuenta con un jugador muy experimentado como lo es Enner Valencia, tiene varios chicos, muchos no han sido convocados, pero tiene a Jordi Caicedo, Kevin Rodríguez, que así centro-delanteros, creo que no están tan consolidados.

Enner Valencia tras anotar frente a Países Bajos RAUL ARBOLEDA/AFP

"Enner ya con el pasar de lo tiempo y con la experiencia se fue centralizando más, pero en realidad su posición nunca fue esa, es un jugador que le gusta venir desde atrás, buen manejo de balón, buen remate, pero yo creo que también el desgaste físico a lo largo de sus temporadas como jugador, eso te va dando la experiencia y lo ha venido demostrando. De vez en cuando hay esa sequía de goles que pasa con todos los delanteros en su momento, pero es un jugador a tener en cuenta, con mucha potencia, velocidad; hay que tenerlo en cuenta".

Y sobre la presencia de Colombia en la ofensiva...

"La presencia de la Selección de Colombia con su frente de ataque, lo vi contra Uruguay, no es el Colombia de su momento, que siempre tuvo esos referentes de ataque. Hoy son jugadores un poco más livianos, creo que Luis (Díaz), a más del momento que está pasando en Liverpool, no tiene ese peso necesario para hacer el frente de ataque, es un jugador muy desequilibrante, muy peligroso, pero siempre está un poco más desde afuera. Hay que ver, en el fútbol a veces los que menos uno espera que pueden marcar la diferencia son los que terminan definiéndote el partido, y Colombia tiene muy buenos jugadores también, entonces eso hace que el partido sea muy lindo, atractivo y que el resultado esté abierto para ambas selecciones”.

¿Qué no puede permitirse Ecuador en el juego contra Colombia?

"Son cosas que a veces pensáramos que ya fue hoy y pasó, no. La dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol cometió una negligencia que es difícil porque eso fuerza la máquina o fuerza también el proyecto de poder clasificar al próximo Mundial empezando a competir de igual a igual. Pero Ecuador hoy empieza con la balanza inclinada, por los tres puntos que hasta ahora se restaron por el inconveniente. Creo que Ecuador hoy no puede permitirse nada, ni pensar en un empate. Ecuador tiene que ese partido contra Colombia definirlo, porque lo va a poner nuevamente allá arriba en el pelotón, peleando en las primeras posiciones; eso hace que también Colombia busque cómo desde allí poder esperar. Creo que en Eliminatorias como esta no puedes dar ventaja, Ecuador tiene que, tal cual lo hizo con Bolivia, se lo ganó al último minuto, pero tiene que empezar a sumar y sumar y seguir sacando puntos sobre todo de visitantes para poder equipararla balanza y que al término de eliminatoria tenga una clasificación directa y no un repechaje”.

¿Cree que se repetiría la goleada por parte de Ecuador?

"Uno esperara y se debe esperar siempre que los equipos locales siempre hagan buen fútbol y ganen por goleada, pero no es así. Creo que Colombia también está en etapa de transición, que qué le está costando, pero de a poco se va encontrando. Vemos a un James Rodríguez hoy, que lo vi contra Uruguay, un jugador que hay que tenerlo en cuenta todo el partido mientras está en el campo de juego, tiene mucha calidad, es un jugador con mucha visibilidad, contundencia y si lo dejas solo, lo dejas pensar; la cantidad de pases goles que puso el partido contra Uruguay es impresionante.

James Rodríguez contra Uruguay. Foto: AFP

"No estuvo tan efectivo Colombia, sí, pero si esas oportunidades la tienen en Quito, yo no creo que Colombia las vaya a desaprovechar. Es difícil esperar una goleada, puede ganar Ecuador, tiene todo para ganar, está en su cancha, está con su gente, pero yo el partido lo veo abierto, porque Colombia está con la misma mentalidad, lo exige el aficionado colombiano de ver nuevamente esa selección ‘cafetera’ jugar bien al fútbol y ser protagonista en las Copas internacionales, como en la Copa del Mundo, en la Copa América.

“Está ya buscando su espacio, otra vez reestructurándose, porque Colombia creo que es una selección que todos los sudamericanos extrañamos, se conoce del buen juego, el juego bonito, el tiki-tiki de Colombia y creo que si Colombia sabe manejar los hilos, el partido va a ser atractivo y Ecuador, como lo decía anterior, no puede darse el lujo de cometer errores porque eso te puede alejar y mantenerte en posiciones que te va a hacer la pelea mucho más difícil".

¿Cómo ven a la Selección Colombia en territorio ecuatoriano?

"La Selección de Colombia aquí en el país siempre ha sido una selección que ha sido muy bien recibida, hay mucha amistad, mucha parcería, como se dice, entre ecuatorianos y colombianos. Es una selección que siempre en cualquier lugar ha caído bien por esa forma de manejarse, por esa carta de presentación que tienen los colombianos en la parte humana, la parte social, siempre tipos muy abiertos; muy queridos, amables, colaborativos; eso es lindo, no creo que yo no haya escuchado rivalidades. Acá en Ecuador mucho menos, al contrario, se disfruta el partido, es un encuentro, pero Colombia y Ecuador siempre van a ser dos países por todo lo que nos compromete: esa hermandad, esa cercanía, pero como lo digo, en el partido Colombia defenderá la bandera de Colombia, nosotros defenderemos la camiseta Ecuador, pero después del partido termina allí".

Selección Colombia, en el Metropolitano, durante el partido vs Uruguay. /Getty Images

¿La Selección Colombia hoy tiene un Falcao?

"Sí, tiene un nuevo Falcao (Richard Ríos) y lo que siempre se busca, que vayan surgiendo jugadores con ese talento, con esas características goleadoras, referentes de área, y siempre se busca que sean mejores que los que estuvimos ayer. Entonces hoy tenemos uno, un referente que por ahí ustedes lo tienen identificado como el nuevo Falcao, pero Falcao ya hizo historia y esperemos que él siga esos pasos, lo mismo nos pasa en Ecuador, que tiene a Kendri Páez, Jordi Caicedo y otros chicos más, pero ellos están empezando, no hay que tratar de confundir las cosas, ni ponerles tanta responsabilidad en la espalda que a veces eso termina en el camino pasándole factura.

Richard Ríos, jugador de la Selección Colombia vs. Uruguay, en Eliminatorias Sudamericanas Federación Colombiana de Fútbol

"Uno sabe que el talento, si no se lo acompaña con la disciplina profesional, con cero excusas, yo creo que eso es lo único que representa de que el futuro sea largo y que el país disfrute de ese talento que uno ve y que sabe que pueden llegar a ser mucho más que los que en su momento estuvieron, pero eso lleva un trabajo, lleva una dedicación, una concentración sobre todo para poder soportar y vivir el tema mediático. Pero a quien no le gustaría ver nuevamente a Colombia siendo representativo, teniendo jugadores en el frente ataque como lo ha tenido siempre y esperemos que este chico (Richard Ríos) lo lleve hacia allá”.