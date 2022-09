Carlos Valderrama dio su alineación titular de la Selección Colombia para enfrentar a Guatemala

La Selección Colombia de fútbol de mayores viene realizando sus primeros entrenamientos en Estados Unidos, ya bajo la dirección técnica del argentino Néstor Lorenzo, quien tendrá su estreno este sábado 24 de septiembre de 2022 frente a Guatemala, en compromiso que se jugará desde las 6:30 p.m. y que se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol y en www.golcaracol.com. Y justo cuando se va a estrenar Lorenzo en el banquillo nacional, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', este miércoles hablaron con Carlos 'el Pibe' Valderrama.

Valderrama siempre es una voz autorizada para referirse con respecto al seleccionado colombiano, más cuando se viene el arranque de una nueva etapa en la que objetivo final será el de clasificar al Mundial de fútbol de 2026.

En medio de la conversación del famoso 'Pibe' con el periodista Fabio Poveda, una de las preguntas que se puso sobre la mesa tuvo que ver con la alineación titular que el guatemalteco pondría para enfrentar a los guatemaltecos, en New Jersey.

"Yo iría con David Ospina; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta, Frank Fabra; Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz, Falcao García y Jorge Carrascal", comentó 'el Pibe' Valderrama.

El antiguo dueño de la camiseta número '10' de la Selección Colombia entró a defender a algunos de esos jugadores y en ese aspecto se dio un vistazo a un par de nombres en particular.

"¿Qué duda tiene Cuadrado?, ¿qué duda tiene Ospina?. Todo acá no depende de la edad, depende es del cuido. Porque de ellos no tengo duda que personalmente tienen disciplina, cuando los llaman, siempre dicen voy. Nunca han dicho, no voy. Yo creo que esos dos jugadores son ejemplo y tienen que estar", explicó Carlos Valderrama con claridad y dándole el respaldo al arquero antioqueño nacido en las filas de Nacional y el volante que hace parte de la plantilla del Juventus, de Italia.

Cabe indicar que aparte del partido del sábado, la Selección Colombia también tiene programado el duelo frente a México, el 27 de septiembre, en Santa Clara, California. Dos ensayos para que Néstor Lorenzo saque sus propias conclusiones.

Convocados de la Selección Colombia para enfrentar a Guatemala y México

Arqueros:

David Ospina (Al Nassr)

Álvaro Montero (Millonarios)

Camilo Vargas (Atlas)

Defensas:

Daniel Muñoz (Genk)

Stefan Medina (Monterrey)

Carlos Cuesta (Genk)

Dávinson Sánchez (Tottenham)

Andrés Llinás (Millonarios)

Jhon Janer Lucumí (Bolonia)

Johan Mojica (Villarreal)

Frank Fabra (Boca Juniors)

Volantes

Wilmar Barrios (Zenit)

Jeferson Lerma (Bournemouth)

Yairo Moreno (León)

Mateus Uribe (Porto)

James Rodríguez (Olympiacos)

Juan Guillermo Cuadrado (Juventus)

Jorge Carrascal (CSKA)

Steven Alzate (Standard Lieja)

Delanteros

Falcao García (Rayo Vallecano)

Luis Sinisterra (Leeds United)

Yáser Asprilla (Watford)

Jhon Jáder Durán (Chicago Fire)

Óscar Estupiñán (Hull City)

Rafael Santos Borre (Eintracht F)

Luis Díaz (Liverpool)