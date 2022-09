Carlos Valderrama: "En el caso de James Rodríguez hay que recuperarlo para la Selección Colombia"

Por estos días, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo y de su grupo de colaboradores; la Selección Colombia de mayores viene adelantando intensas jornadas de entrenamientos; con la mira puesta primero en su similar de Guatemala, al que enfrentará el próximo sábado 24 de septiembre, y posteriormente en México, con el que se rivalizará el 27 de septiembre, en Santa Clara, California. Con esos dos partidos, el seleccionado colombiano arrancará su proceso de cara al Mundial de fútbol de 2026.

En la convocatoria de 26 futbolistas realizada por el profesor Lorenzo se generó desde la semana pasada una polémica, relacionada con el llamado de James Rodríguez, quien recientemente fue transferido desde Al-Rayyan, de Catar, con rumbo al Olympiacos, de Grecia.

Con respecto a este espinoso tema, el periodista Fabio Poveda, de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', le realizó una extensa entrevista a Carlos 'el Pibe' Valderrama, un completo referente histórico de la Selección Colombia.

"Yo lo que creo es que a James Rodríguez hay que recuperarlo, recuperemos a un crack. ¿Por qué no lo podemos recuperar?. Uno se equivoca, como todos. Pero es que James es crack. La única manera de recuperarlo es jugando, ya depende de él. Eso si no depende de Lorenzo, de Pékerman, de Rueda, del 'Pibe' Valderrama. Yo pienso que es momento de recuperarlo", expresó al iniciar el tema el futbolista samario de paso por clubes de Francia, España y Estados Unidos.

El 'Pibe' Valderrama hizo un llamado para recordar los buenos momentos que tuvo James en la Selección Colombia. "James Rodríguez se pudo equivocar, pero hay que darle la mano, hay que tener memoria. Hay que recuperarlo para el fútbol colombiano y también para el fútbol mundial. Pero reitero que depende de él, de más nadie", dijo.

Otra noticia que entregó Rodríguez Rubio fue por su transferencia al Olympiacos, de Grecia, en donde ya debutó frente a Aris, actuando durante 72 minutos y dejando algunos chispazos de su calidad futbolística.

"Es que James lo que tiene es que jugar. Cuando no se juega, cuando te lesionas o te suspenden; pues estas sin ritmo, Y si juega se recupera el contacto con la gente, el ritmo; es evidente que a James no se le olvidó jugar al fútbol, de pronto no va a estar bien físicamente, pero eso se consigue al jugar. Eso es lo que quiero", finalizó Carlos Valderrama.