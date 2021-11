Carlos Valderrama: "La Selección Colombia tiene buenos jugadores, pero falta equipo"

Aún este viernes se sigue hablando de la Selección Colombia, que cerró su año 2021 en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Catar 2022 con una derrota frente a Brasil, de visitante, y un empate con Paraguay, en Barranquilla, sembrando la preocupación entre los hinchas y despertando críticas desde los medios de comunicación.

Hoy el seleccionado colombiano es cuarto en la tabla con 17 puntos y no tiene nada clara su clasificación a la próxima Copa del Mundo. Incluso, en las últimas horas la FIFA confirmó que el repechaje será a partido único, en sede neutral. Este tema es de interés para nuestro país.

Al respecto, Carlos 'Pibe' Valderrama opinó en entrevista con Gol Caracol que "nosotros vamos a terminar de cuartos, eso de los repechajes es mejor evitarlo, es un riesgo, además de que es en un solo partido, cuando antes era un juego allá y otro acá".

Acá las declaraciones del 'Pibe' Valderrama:

"Yo pienso que en la Selección Colombia no tienen paciencia, no hay tranquilidad. Sacando conclusiones, hay que decir que hay buenos jugadores, nos falta equipo. No recuerdo alineaciones repetidas, en todos los partidos hay cambios, el técnico tiene dificultad para encontrar el equipo".

"Es verdad, estamos clasificados, pero nos falta fútbol, hay buenos jugadores que están en la Selección, que no llevan al exterior porque tienen ojos verdes, pelo amarillo...El técnico (Reinaldo Rueda) se encuentra buscando el equipo, no lo vayan a sacar, no vayan a cometer esa barbaridad. Estamos en el mundial, estamos de cuartos, ese partido de repechaje es bravo, hay que evitar ese partido".

"Lo que viene es bravo. Perú se encuentra metido, se pegó, empezó a ganar y a ganar. Argentina es complicado, llevan creo que son 26 partidos invictos. Bolivia empezó a ganar, ese es el problema y Venezuela, eliminado. Pero Venezuela es el clásico, quiero yo que no vayamos a definir allá la clasificación. Pero tengo fe que vamos a clasificar".