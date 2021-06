Carlos Valdés habló del Colombia vs Argentina: “La hinchada tiene que dar un envión anímico”

La Selección Colombia está a menos de 24 horas de enfrentarse a la Argentina, liderada por Lionel Messi. Por eso, alguien que conoce de estos cruces, como Carlos Valdés, se refirió a lo que será este encuentro en el Metropolitano de Barranquilla.

El exzaguero central habló con GolCaracol.com de cómo ve este proceso de la ‘tricolor’ con el técnico Reinaldo Rueda, del regreso de la hinchada al estadio y de los puntos clave que tendrá el partido.

¿Cómo ve la Selección Colombia de Reinaldo Rueda?

“Yo creo que realmente la victoria contra Perú le ha dado no solo una gran confianza al equipo, sino una idea futbolística que se había perdido o que había dejado dudas, y ahora con la buena presentación, no solo por el resultado, termina encontrando esa seguridad para un partido tan importante contra Argentina”.

¿Qué decir de Argentina?

“Es un duelo difícil, un reto para nosotros porque hace mucho tiempo no les ganamos en Eliminatorias, y estamos en un momento en el que necesitamos sumar de a tres puntos, es un rival con buenos jugadores, tiene un proceso con su entrenador, caso contrario a Colombia, pero que esas circunstancias deben sobrepasarse, debe primar el convencimiento que tengan y la localía que será importante y posicionarnos mejor”.

¿Qué tan importante es el regreso de la hinchada al Metropolitano?

“Colombia tiene la fortuna de poder vivir ese partido con algo de público, con protocolos, alrededor de once mil personas, eso cambia el escenario, para los rivales es más fácil cuando no hay público, porque no está ese ruido que no dejan escuchar algunas instrucciones o palabras clave, comienza a cambiar y Barranquilla que ha sido la Selección Colombia, tiene que darle un envión anímico y un plus a lo que es este partido y esperamos se pueda usar a favor”.

¿Qué opinión tiene de Reinaldo Rueda?

“Me gusta, yo le he creído mucho al profe ‘Rei’, lo conocí, trabajé con él en el inicio de mi carrera, conoce bien a los jugadores colombianos, la formación y lo ha demostrado, ha sido un acierto en encomendarle este proceso, hoy está con más experiencia, y a medida que van llegando los resultados, va a seguir generando ese vínculo de confianza, la buena armonía con el plantel y eso es más fuerte que lo futbolístico, me parece que comenzó bien y ojalá ese buen momento pueda perdurar en el tiempo”.

¿Dónde estará la clave de este partido?

“Hay dos sectores que son importantes, primero con los ataques de cada rival, Argentina con Lautaro Martínez y Lionel Messi son determinantes, sabemos las capacidades y esto también con Colombia, con Duván Zapata, Luis Muriel y Juan Cuadrado, crean una expectativa que hacen la diferencia. Lo segundo es el reto para los defensas, pero la defensa que más solidez y seguridad y contrarreste al rival, es la que más estará cerca del resultado”.