Catalina Usme respondió a las comparaciones con Falcao García, como máximos goleadores de Selección

Hablar de Catalina Usme es hacer referencia a una de las mejores futbolistas de Colombia y el continente. Ganadora de la medalla de oro Panamericana, lideróa la 'tricolor' en Copas América, Juegos Olímpicos y en tres Mundiales. Además, es la máxima goleadora en la historia del combinado patrio. Por eso, los elogios siempre han existido para esta guerrera.

En entrevista con el programa 'Los Informantes', de Caracol Televisión', la jugadora hizo referencia al hecho de que ya sea considerada como una leyenda viva del fútbol colombiano. "Me gusta que lo vean así porque prefiero un reconocimiento en vida que cuando esté muerta. Prefiero que me lo digan a los 33 años, porque el día de mañana me muero y qué", dijo.

Su legado es tan importante que si comprararamos sus estadísticas con las de Radamel Falcao García, ídolo de la 'tricolor' masculina, Catalina Usme se lo llevaría de largo. Mientras que 'el Tigre' ha anotado 36 goles, en un centenar de partidos, esta 'Tigresa' del gol, por decirle de alguna manera que quizá no le guste mucho, tiene 53 anotaciones en casi 70 partidos .

Pero, justamente, si de apodos hablamos, sobre el tema se refirió. "Hace tiempo me decían 'gorda', pero ya les respondo: 'gorda, su madre, no me diga así'. En cuanto a la comparación con Falcao, al ser los máximos artilleros en cada una de las Selecciones, se da. Ahora, no me han puesto 'Tigresa', sería desastroso (risas). 'El Tigre', lindo, pero el otro no", puntualizó.

Catalina Usme, jugadora y capitana de la Selección Colombia femenina Getty Images

Recordemos que Catalina Usme se encuentra, en la actualidad, defendiendo los colores de Pachuca, en la Primera División del Fútbol Mexicano Femenino. Allí, espera seguir dejando su huella. Y es que el 2024 será un año movido e interesante, teniendo en cuenta que habrá Copa Oro Femenina de la Concacaf, como invitadas, y los Juegos Olímpicos de París 2024.

En cada uno de los certámenes, la nacida en Marinilla, Antioquia, sueña con hacer historia, tal y como lo ha hecho en toda su carrera. A pulso, se fue haciendo un lugar en el mundo y así se convirtió en una de las encargadas, tras años de lucha, de la creación de la Liga del fútbol femenino en nuestro país. Esta historia aún no ha llegado a su final y continuará.