'Chicho' Arango: "Me gustaría que Alberto Gamero fuera el director técnico de la Selección Colombia"

Cristian 'Chicho' Arango es uno de los futbolistas que mejor presente tiene en la Liga del fútbol profesional estadounidense, en estos momentos milita en Los Ángeles FC. Gracias a esto, recibió su primer llamado a la Selección Colombia, por ese entonces dirigida por Reinaldo Rueda.

Arango, de 27 años de edad, vive uno de sus mejores momentos como profesional con su equipo, que además es líder de la conferencia oeste y por ahora está clasificado a la serie final de la MLS.

El delantero, exjugador de Millonarios, habló en exclusiva con el 'Gol Caracol' sobre lo que fue vestir la camiseta nacional, ser dirigido por Reinaldo Rueda, lo que cree que pasó para que no fueran al Mundial de Catar y cuál es su candidato para liderar el camino rumbo a la cita global en el 2026.

¿Qué pudo haber pasado con la Selección Colombia?

Es inexplicable, porque si miramos los delanteros que jugaron, todos hacían gol en sus clubes y tenían un rendimiento muy alto. Si vienes de anotar cada fin de semana y no se te da el gol en la Selección, no hay una razón para decir que están mal. Los delanteros siempre queremos anotar, pero no creo que fuera algo de ansiedad, porque todos eran jugadores de carácter y mucha experiencia.

¿Cree usted que este fue el único error que tuvo la Selección Colombia para no estar en el Mundial?

Si se pone uno a mirar entre detalle y detalle, con un gol hubiéramos podido pasar o defendiendo mejor en alguna ocasión, son diferentes opiniones. Yo prefiero quedarme con lo positivo para mí, haber podido debutar con esa linda camiseta, que era un sueño anhelado y gracias al profesor Reinaldo Rueda lo logré

¿Me imagino que espera estar en el 2026?

Sí claro, siempre me preparo para poder tener esas chances. Siempre y cuando dé el máximo y siga jugando en un buen nivel, seguro la tendré.

¿Y cómo la iba con Reinaldo Rueda?

Bien, es una persona de mucha experiencia, de corazón muy grande. Es muy humilde y aprendí demasiado de él, en el poco tiempo que pude estar en la Selección. Le tengo mucho agradecimiento por permitirme vestir la camiseta del país.

¿Le gustaría un técnico colombiano o extranjero para la Selección Colombia?

Colombiano, me gusta que triunfe la gente del país. No estoy cerrado tampoco a la posibilidad de que llegue alguien extranjero, pero preferiría uno colombiano.

¿Y hay alguno que le guste bastante para ese puesto?

Sí, el profe Alberto Gamero

¿Cuál es el club en el que mejor se ha sentido?, sin contar el actual

En Millonarios, fue una etapa muy linda. En Valencia también, solo estuve un año, pero fue muy productivo en cuanto a goles y asistencias, además de tener experiencia con el primer equipo.