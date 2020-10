Chile vs. Colombia, EN VIVO: todo lo que debe saber para ver la segunda fecha de la Eliminatoria

Este martes, la Selección Colombia visitará a Chile, en la ciudad de Santiago, en la segunda fecha de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Catar 2022. Entre los aficionados colombianos existe una gran expectativa, después de que en el debut los dirigidos por Carlos Queiroz superaron 3-0 a Venezuela, en el estadio Metropolitano, con goles de Duván Zapata, en dos oportunidades, y de Duván Zapata.

La delegación de Colombia llegó a la capital chilena el domingo anterior, realizaron una jornada de entrenamiento y quedaron listos para la segunda salida en la Eliminatoria.

Y tal y como ha sucedido en los últimos 25 años, los partidos del seleccionado colombiano tendrán la transmisión EN VIVO en la pantalla de Caracol Televisión, desde las 7:30 p.m., con el mejor estilo de Gol Caracol y en www.golcaracol.com.

Chile vs. Colombia

Además, de eso también tenemos a disposición Caracol Play, en el que estarán EN VIVO los demás partidos de la segunda jornada como lo son Bolivia vs. Argentina (3:00 p.m.); Ecuador vs. Uruguay (3:30 p.m.); Venezuela vs. Paraguay (5:00 p.m.); Perú vs. Brasil (7:00 p.m.)

Caracol Play

De otra parte, para los hinchas de la Selección Colombia residentes en Estados Unidos existen varios sistemas de pago por ver en VIVO el duelo contra los chilenos, en la noche de este martes 13 de octubre tal y como lo son:

Fivetv

Latinodish