Chile vs. Colombia estaría en riesgo de jugarse por el estado de la cancha del estadio Monumental

El partido Chile vs. Colombia, de la segunda fecha de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026, estaría en riesgo de jugarse, según se informó desde la ciudad de Santiago por parte de Juan Pablo Hernández, enviado especial de Gol Caracol a territorio austral.

"Acá lo que se viene manejando es que se comunicaron con el árbitro del compromiso (el venezolano Jesús Valenzuela), y le dijeron venga mire, si es apto o no para jugar", expresó Hernández hace pocos minutos.

El partido entre chilenos y colombianos se tiene programado para realizarse desde las 7:30 p.m. (hora de nuestro país), pero ahora se pone en duda por un tema que se venía manejando en los últimos días en los medios de nuestro país, porque la cancha quedó afectada en su gramilla por un concierto que se presentó de Bruno Mars.

"Aún no abren las puertas del estadio, pero sí vimos a representantes de la Conmebol conversando con alguien que es el encargado de tratar la cancha y de hacerle el mantenimiento del terreno de juego. Y la verdad los vimos muy preocupados por el estado actual", manifestó Juan Pablo Hernández, en medio del entretiempo de Bolivia vs. Argentina, que se juega en La Paz.

En la rueda de prensa previa a Chile vs. Colombia, el asistente técnico Luis Amaranto Perea aseguró que desde la Federación Colombiana de Fútbol se presentó una queja formal por lo sucedido.

"Quiero reiterar la preocupación que tenemos evidentemente por el estado de la cancha porque no genera garantías para una competencia como esta, no solamente para nosotros, sino también para ellos, es la integridad de todos los futbolistas. Nuestra FCF se ha comunicado con FIFA y Conmebol, expresando su preocupación, después ya nosotros no decidimos, según el estado de la cancha, adaptarnos a ella”, dijo Perea.

Mientras tanto, el volante Jefferson Lerma, del Crystal Palace, manifestó que "somos profesionales y tenemos que adaptarnos a todas las circunstancias, así que debemos prepararnos para lo que nos vamos a encontrar. Esperamos que la cancha esté en buenas condiciones. Ojalá cambie el estado, pero si nos toca jugar por los aires, lo vamos a hacer y a pelear el partido".

Así las cosas, se debe estar pendiente de las noticias que vengan provenientes de la ciudad de Santiago y las determinaciones que tomen las autoridades.