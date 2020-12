"Claudio Borghi no está ni siquiera entre los quince primeros opcionados para Selección Colombia"

En los últimos días ha sido noticia la vacante que tiene la Selección Colombia en su dirección técnica, tras la salida de Carlos Queiroz hace unas semanas.

Y un nombre que se puso a sonar en cercanías del combinado patrio es el del argentino Claudio Borghi. Sin embargo, Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, ha desmentido cualquier versión de esta información.

"Claudio Borghi no se encuentra ni siquiera entre los quince primeros opcionados para Selección Colombia", expresó en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' .

Además, hay que sumarle también que el entrenador ha salido al paso sobre dichas versiones periodísticas que surgieron en las últimas horas.

"Cuando uno tiene una oferta de trabajo, se da un poder muy específico para determinado club, yo lo di para Arabia Saudita porque había cierta posibilidad y esta persona a la que se lo di empezó a ofrecerme por todo lado, algo que no me gustó. El permiso que tienen para hacerlo es específico. Esa persona me llamó y me dijo que estaba la posibilidad de ir a Colombia y les dije que a mí me parecía interesante, pero no es nada más que eso, no he hablado con nadie, no hay tratativas", le dijo al canal chileno 'CDF'.

En este orden de ideas, la 'tricolor' sigue a la espera de concretar al entrenador que tendrá para lo que será la continuación de las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América 2021 , que se disputará en Colombia y Argentina.