Claudio Pizarro habló de todo: elogió a Falcao García, Santos Borré y a la Selección Colombia

"El partido va a ser duro para las dos selecciones, pero va a ser un partido muy bonito y muy especial porque ambas buscan clasificar y son rivales directos", fueron las palabras de Claudio Pizarro en charla con 'RPP', de Perú.

Esto, a modo de previa del juego que se viene entre la Selección Colombia y los 'incas', en la próxima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, el jueves 27 de enero, en el marco de la fecha 15.

"Tal vez Colombia tiene un poco de ventaja ya que está jugando en casa, eso en estas instancias ayuda mucho. Perú de visita lo hace muy bien, es un equipo que busca mucho el contragolpe y puede marcar goles con esa forma de jugar", agregó el exdelantero.

Más declaraciones de Claudio Pizarro:

Sobre Santos Borré

"Santos Borré me parece un jugador extraordinario, es muy bueno. Le cuesta un poco pero creo que es normal, dentro de todo es un cambio muy grande venir a Alemania, el clima, el fútbol es totalmente distinto, uno extraña a la familia, es complicado. Cuando uno quiere progresar en su carrera, y es lo que Borré quiere, simplemente debe hacer lo que mejor sabe hacer, que es jugar al fútbol. Poco a poco irá adaptándose a las cosas nuevas que te da la Bundesliga y el fútbol alemán. Es importante tener algún sudamericano o alguna persona con la que puedas compartir y ser un poco más latino, dentro de lo que se puede, eso ayuda mucho a compenetrarte con el grupo y el equipo".

Sobre Falcao García, Luis Fernando Muriel y Jhon Córdoba

"Falcao con la experiencia que tiene siempre va a ser un jugador muy peligroso. Otro de los jugadores que me gusta mucho en Colombia es Muriel, un delantero que anota muchos goles y está siempre poniendo en peligro a las defensas rivales. Creo que esos dos jugadores van a ser muy importantes dentro del grupo. Me hubiera gustado ver a mi amigo Jhon Córdoba en la selección, pero eso es un tema ya de decisiones de los entrenadores, yo tengo muy buena relación con Jhon y me hubiera gustado verlo, así que sabe más adelante quizá podría llegar a estar".

Partido Colombia vs. Perú

"Las cuatro fechas que vienen son muy complicadas. Lo que hizo Perú en el último partido y los triunfos fueron importantísimos. Es mantener un equilibrio, porque ganas dos partidos y te pones nuevamente en forma de clasificar".