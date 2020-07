Colombia 3- Argentina 0, de la Copa América de 1999: este sábado en 'Vive el Gol Caracol’

¡Vive el Gol Caracol! le dará un vistazo este sábado, desde las 10:15 a.m., a un recordado encuentro jugado el 4 de julio de 1999 y en el que la Selección Colombia, dirigida en ese entonces por Javier Álvarez, goleó 3-0 a Argentina, que tenía en sus filas a jugadores como Javier Zanetti, Diego Simeone, Juan Pablo Sorín y Martín Palermo, entre otros.

‘Vive el Gol Caracol’ trae dos partidazos de la Selección Colombia este fin de semana

Los goles de nuestro seleccionado fueron obra de Iván Ramiro Córdoba, Edwin Congo y Jhonnier Montaño.

En territorio argentino recuerdan dicho encuentro y así lo confirmó una nota del diario 'Página 12', cuando se cumplieron 20 años del encuentro en mención entre colombianos y argentinos.

"La mala fortuna no tardó demasiado en mostrar su saña con Martín Palermo, quien a los cinco minutos estrelló un penal en el travesaño. En total, en aquel encuentro hubo cinco penales y sólo uno terminó en gol: lo marcó Córdoba a los 10 (infracción de Nelson Vivas). Con la historia todavía 0-1, Argentina se quedó con uno menos por la segunda amarilla a Javier Zanetti, quien cortó un contraataque; aunque poco después, el equipo del Loco volvió a tener una inmejorable oportunidad para igualar el encuentro: Palermo apuntó hacia las nubes y falló", detalló dicho medio.

Pero hubo más. "Cuando ya no quedaba nada por hacer, Palermo se tiró en el área y el árbitro cobro penal, apiadándose del platinado número nueve. Esta vez, el goleador apuntó al arco, pero el arquero Miguel Calero le adivinó el remate".

Acá la ficha técnica de Colombia 3- Argentina 0, en la Copa América de 1999:

3 COLOMBIA: Miguel Calero; Álex Viveros, Jorge Bermúdez, Iván Córdoba, Rubiel Quintana; Jorge Bolaño, Fredy Grisales, Harold Lozano, Arley Betancourth; Hamilton Ricard, Víctor Bonilla. DT: Javier Alvarez.

0 ARGENTINA: Germán Burgos; Nelson Vivas, Roberto Ayala, Walter Samuel, Juan Sorín; Javier Zanetti, Diego Simeone, Juan Riquelme; Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo, Cristian González. DT: Marcelo Bielsa.

Estadio: Feliciano Cáceres (Luque, Paraguay).

Arbitro: Ubaldo Aquino (Paraguay).

Goles: 10m Córdoba, de penal (C); 79m Congo (C), 87m Montaño (C).

Cambios: 46m Cagna por Sorín (A), 55m Montaño por Betancourth (C), 61m Ibarra por Vivas (A), 66m Zambrano por Bonilla (C), 68m Guglielmintpietro por Barros Schelotto (A), 77m Congo por Ricard (C).

Incidencias: 5m Palermo falla un penal (A); 47m Burgos le ataja un penal a Ricard (C), 69m expulsado Zanetti (A), 76m Palermo falla un penal (A), 90m Calero le ataja un penal a Palermo (A).