"Colombia me sorprendió, no aspiraron a hacer un partido mejor para ganarlo, al final se durmieron"

¡Las reacciones continúan! Referente a lo que fue la igualdad entre Chile y Colombia por Eliminatorias Sudamericanas, Cristián Montecino hizo evidente su sensación de sorpresa, para mal, sobre lo realizado en cancha por parte de la ‘tricolor’. En charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, el chileno analizó el presente de la ‘roja’, lo que le faltó a los ‘cafeteros’ el pasado martes y sus sensaciones para estas clasificatorias.

Criticando el juego desplegado en el terreno por parte de los colombianos, Montecinos fue ‘duro’ en su análisis con la ‘tricolor’: "Yo no vi que Chile haya presionado, si lo hubiese hecho, hubiera conseguido un mejor resultado, creo que Colombia se quedó en su juego pensando que Chile en algún momento le abriría espacios y al final se durmieron, no fueron capaces de resolver algo simple”.

“Con Arturo Vidal lesionado en el campo y Alexis Sánchez que venía con un tema físico, a Colombia lo vi con muy poca profundidad y eso los mermó para sacar un resultado importante. Me sorprendió que la ‘tricolor’ no fuera tan dinámica, no sé por qué, pero yo no vi esa Colombia que vaya al frente con recorridos rápidos las transiciones fueron como las del fútbol colombiano, lentas, no aspiraron a hacer un partido mejor para ganarlo, pudo haber hecho un poco más”, complementó el exfutbolista chileno.

*Otras declaraciones:

El estado de la cancha...

“Lo que pasa es que lo afectado solo estuvo en un sector de la cancha, el otro sí estaba bien. No sé si fue tan grave o importante, yo creo que Colombia en su forma de jugar hay muchas transiciones que no se hicieron rápido, dejaron pasar el tiempo. No fueron contundentes, pero algo importante es que no tuvo mucha decisión y esperó que Chile resolviera y Chile hoy por hoy no tiene para hacerlo”.

Chile...

“El recambio no está ahí, jugadores que deberían estar pensando en otra etapa de la vida todavía no se han retirado de la Selección y no viene el que uno cree que puedo sustituirlo. Paciencia a Berizzo le han tenido mucha, todos los partidos que ha estado él han sido muy bajo”.

¿Qué tipo de jugador le faltó a Colombia?

"Con Luis Díaz ya se sabe lo que se va a hacer por las bandas, pero hace falta un jugador que sea diferente. En el mundo hoy cambió todo, los delanteros son mucho más de distancias más largas, en punta, más rápidos, Muchos delanteros de mi época y hace un par de años jugábamos de espalda, había toque de pared, pero en la actualidad ya no se ve”.