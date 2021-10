"Colombia tiene con qué, pero Ecuador no será tonto; juego clave para ambos, pensando en el Mundial"

¿Quién no quisiera anotar gol con la Selección Colombia, en su primera convocatoria y justo en el día de su cumpleaños? Parecen muchas coincidencias juntas como para ser ciertas, pero esta historia la vivió Sebastián Pérez, el 29 de marzo de 2016, en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018, cuando la 'tricolor' venció 3-1 a Ecuador.

Para ese entonces, el mediocampista vivía uno de los mejores momentos de su carrera, vistiendo la camiseta de Atlético Nacional, siendo titular indiscutido, baluarte en la mitad de la cancha, campeón de la Superliga y de la Copa Libertadores, elegido como parte del equipo ideal de América en 2016 y muchas distinciones más que lo convertían en pieza clave.

Fue así como se ganó un lugar en el equipo dirigido por José Néstor Pékerman. El entrenador de la 'tricolor' no dudó un segundo en llamarlo para la doble jornada frente a Bolivia y Ecuador. La mejor noticia que pudo recibir, sin lugar a dudas. Luego de tanto luchar, esforzarse, superar dificultades y demás, se estaba materializando uno de sus grandes sueños.

El 24 de marzo de 2016, debutó, siendo parte del once inicial y jugando 62 minutos, en la victoria del combinado patrio, 2-3, sobre Bolivia, en La Paz. Su rendimiento gustó, convenció y se le abrieron las puertas para el próximo encuentro. Por eso, el 29 de marzo del dicho año, nuevamente, fue desde el arranque, sin saber aún que sería el día más inolvidable de su vida.

Transcurría el minuto 48, recién empezada la segunda parte, y tras una asistencia de Edwin Cardona, Sebastián Pérez voló por los aires y, al mejor estilo de un karateka, empujó el balón, anotando el 2-0 parcial. Fiesta en el estadio Metropolitano, de Barranquilla, celebración alocada del antioqueño y 'lluvia' de abrazos y felicitaciones por parte de sus compañeros.

Frente a Ecuador, en el 3-1, el volante marcó el que hasta ahora ha sido su único tanto con la Selección Colombia, camiseta que ha defendido en 10 oportunidades, entre Eliminatorias, partidos preparatorios y Copas América. De hecho, en la reciente edición, que se celebró en Brasil, dio la causalidad que jugó contra los ecuatorianos, también con victoria 1-0.

Publicidad

Así las cosas, entre todas esas coincidencias de las que hablábamos anteriormente, en Gol Caracol tuvimos la oportunidad y el honor de hablar con Sebastián Pérez, actual jugador de Boavista, en la previa del compromiso de este jueves 14 de octubre, justamente, entre la Selección Colombia y Ecuador, en el marco de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022.

¿Qué recuerdos tiene de aquel 29 de marzo de 2016, última victoria de Colombia sobre Ecuador, en Barranquilla?

"Fue un momento impresionante en mi carrera, de los mejores que he tenido. Debutar con la Selección Colombia, en casa, en Barranquilla, con el estadio lleno, ganarlo jugando bien y anotando en el día de mi cumpleaños fue una emoción, la verdad, impresionante para mí y jamás la olvidaré."

¿Cómo se vivió ese partido?

"Ecuador venía muy bien en las Eliminatorias Sudamericanas, mientras que nosotros no veníamos en una posición tan cómoda. En su momento, sabíamos de la importancia de ganar el partido. Jugamos de buen manera y nos vimos muy sólidos en cada una de las líneas."

¿Qué cambió entre la Ecuador de aquel entonces y la de ahora?

"La de esa época tenía jugadores de más experiencia. Ahora, uno habla de Enner Valencia como el futbolista de mayor rodaje. Es un equipo renovado, pero con un talento impresionante. La mayoría de ellos están en Europa y muchos no pasan de 23 o 24 años, lo que demuestra que aún tienen mucho para dar y explotar."

¿A quiénes recuerda de dicho partido?

"Había hombres que estaban en la fase final de sus carreras de la selección como Antonio Valencia, Walter Ayoví, Christian Noboa y otros que, incluso, no volvieron, pero que tenían gran experiencia. Razón por la que debíamos afrontar ese juego de una forma diferente. La Ecuador de ahora tiene mucho más dinámica."

En 2019, jugó en Barcelona de Ecuador. ¿Qué tiene de especial el futbolista de ese país?

"Son jugadores potentes y veloces. De hecho, ya lo vimos en el último partido cómo lo sufrimos. No es casualidad que haya ido a varios mundiales, haciendo buenas presentaciones. Ecuador tiene materia prima y es lo ha permitido hacer grandes cosas. A la final, el jugador ecuatoriano se parece mucho al colombiano."

Publicidad

¿Y en qué se diferencian?

"En nuestro caso, nos gusta más la pelota al pie, la posesión y el dominio técnico, mientras que al futbolista ecuatoriano busca el espacio y ataca con velocidad. Teniendo en cuenta eso, los defensas nuestros, quienes son potentes y veloces, podrán contrarrestar de buena manera a los rivales y así todo puede ser favorable para la Selección Colombia."

Ya que tocó el tema del partido de este jueves, ¿Qué análisis hace?

"Será clave por la posición de ambos en la tabla y también pensando en clasificar al Mundial. Colombia sabe que si gana, puede ser tercera, pero Ecuador no será tonto y esperará, ya que sabe del clima de Barranquilla, que no es nada fácil para ellos, y la calidad del futbolista colombiano."

¿Cómo se dará el desarrollo del juego?

"Ecuador querrá esperar para contraatacar con los hombres de arriba. Como decía anteriormente, buscando el espacio. Colombia, con su posesión de balón, le puede hacer mucho daño al rival. Será un lindo partido para nosotros y esperamos ganarlo, que es lo más importante."

Al Mundial, ¿vamos con repechaje o directo?

"Directo (risas). Al final, cuando uno va viendo la tabla y se arman las distancias, uno mira si la pelea es por el repechaje o no. Sin embargo, la Selección Colombia tiene todas las condiciones para ir de manera directa al Mundial de Catar 2022 y sin ningún problema."

Gustavo Cuéllar, Jefferson Lerma, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, todos en gran nivel. ¿Qué decir de ellos?

"Tienen una capacidad impresionante. El profesor Reinaldo Rueda sabe que todos tienen cualidades diferentes, algunos con más corte defensivo y otros con una postura ofensiva. Colombia, en esa posición, puede estar tranquila porque está bien cubierta. Hay que jugadores que no fueron llamados, pero que tendrán su oportunidad. Hay buen nivel."

Teniendo en cuenta esas características, ¿Quiénes deberían jugar?

"Todos cuentan con grandes virtudes. Seguramente, el director técnico Reinaldo Rueda ya tendrá a sus dos o tres elegidos. Hay jugadores como Mateus Uribe que les gusta la pelota, tienen remate y pisan el área y otros con diferentes cualidades. Tiene de dónde elegir."

Publicidad

Reinaldo Rueda lo dirigió en Atlético Nacional y, recientemente, lo tuvo en la Selección Colombia, ¿Qué opinión tiene de él?

"Agarrar la Selección en el momento que la tomó, dice mucho de él, de sus expectativas y de su fuerza mental. Para el entrenador no era fácil tomar a este equipo, en la posición que estaba. Ha hecho bien las cosas, con un tercer lugar en la Copa América y ahora, teniendo a Colombia peleando por los puestos directos para ir al Mundial."

Conociéndolo, ¿Cómo cree que planteará el partido?

"Meses atrás se veía difícil, estar donde la Selección está ahora. Contra Ecuador, seguramente, el profesor Reinaldo Rueda habrá analizado muy bien al rival y más que conoce al futbolista ecuatoriano, ya que estuvo allí y los dirigió. Estoy confiado de que tendrán una buena estrategia para sacar adelante ese partido."

¿Qué tiene de especial Reinaldo Rueda?

"Su principal virtud es el manejo de grupo. Es una persona que brinda tranquilidad, a la hora de hablar lo hace de forma directa y dice las cosas a la cara, sabe con claridad lo que quiere de cada uno, entiende que al futbolista se le debe dar cierta libertad y tranquilidad para que muestre su fútbol. Te habla claro, confía y uno siente el respaldo."

¿Qué faltó para que lo convocarán?

"Creo que no pasa tanto por el momento personal porque he tenido la oportunidad de jugar 11 partidos en la temporada, donde me he sentido bien y en un alto nivel. Sin embargo, sé que la competencia es grande. Lo importante es que quien vaya a la Selección, demuestre que quiere ganarse el lugar. En la Selección, se tiene que dar un plus extra."