Colombia vs. Bolivia, hora y dónde ver hoy el partido de Eliminatorias

Las selecciones de Colombia y Bolivia se enfrentan este jueves, en partido correspondiente a la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Catar 2022. El duelo es de todo el interés de los dirigidos por Reinaldo Rueda, ya que están en la obligación de ganar para mantenerse con vida en ese camino rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Hora y dónde ver Colombia vs. Bolivia

5:45 p.m. Inicio de la transmisión.

6:30 p.m. Inició del partido

En Gol Caracol y www.golcaracol.com.

Partidos de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

Jueves 24 de marzo

Colombia vs. Bolivia (6:30 p.m.)

Paraguay vs. Ecuador (6:30 p.m.)

Brasil vs. Chile (6:30 p.m.)

Uruguay vs. Perú (6:30 p.m.)

Viernes 25 de marzo

Argentina vs. Venezuela (6:30 p.m.)

¿Cómo está la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas?

1. Brasil - 39 pts. (+27)

2. Argentina - 35 pts. (+16)

3. Ecuador - 25 pts. (+10)

4. Uruguay - 22 pts. (-3)

5. Perú - 21 pts. (-4)

6. Chile - 19 pts. (-1)

7. Colombia - 17 pts. (-3)

8. Bolivia - 15 pts. (-12)

9. Paraguay -13 pts. (-14)

10. Venezuela - 10 pts. (-16)