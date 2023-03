Colombia vs. Corea del Sur, EN VIVO este viernes en Gol Caracol y www.golcaracol.com El partido de la Selección Colombia vs. Corea del Sur, EN VIVO ONLINE este viernes 24 de marzo de 2023. Inicio de la transmisión desde las 5:25 a.m., mientras que a las 6 a.m. se moverá el balón en Ulsan.