Colombia vs. Ecuador: "Ameritaba un árbitro de más frecuencia, condición y peso"

La Selección Colombia y su similar de Ecuador se medirán este jueves, desde las 4 de la tarde, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Para este duelo, se designó al árbitro peruano Diego Haro, quien en la pasada triple fecha de Eliminatorias generó polémica.

Haro es un árbitro con amplia experiencia en el fútbol de su país. Sin embargo, y a pesar de que ya tiene algo de recorrido en distintos eventos internacionales, como en la Copa Libertadores, Sudamericana, entre otros torneos, respecto a las Clasificatorias al Mundial, el peruano, hasta ahora, solo ha pitado en tres compromisos.

Los dirigidos por Reinaldo Rueda se medirán contra un rival directo, lo que significa un duelo crucial para "un partido tan importante para ambas selecciones", señaló Wilmer Barahona, quien fuera árbitro FIFA y del fútbol colombiano, en diálogo con Gol Caracol.

"A mí realmente no me gusta, es un juez sin autoridad por momentos, físicamente no corre mucho, tiene problemas de ubicación, hay a veces que el balón le pega constantemente y, en un partido tan importante para las dos selecciones, ameritaba un árbitro de más frecuencia, condición y peso arbitral. Es un mal nombramiento", apuntó Barahona sobre Haro.

La 'tricolor' se ubica en la quinta posición con 15 unidades; mientras Ecuador, que es tercera, tiene 16 puntos. De sacar el triunfo, Colombia estaría arrebatándole ese puesto y, momentáneamente, se estaría clasificando directo al Mundial de Catar 2022, a falta de siete fechas.

Sin embargo, y a pesar de la opinión de Barahona, el exárbitro colombiano expresó que Haro "no es bueno ni para Colombia ni para Ecuador, nos podemos encontrar un árbitro localista que nos favorecería, pero a nosotros no nos interesa eso, sino que sancione lo que debe ser, que esté cerca a la jugada, que se ubique mejor y que tenga buenas interpretaciones".

Cabe agregar que el juez peruano, en los tres partidos que ha impartido justica, por las Eliminatorias, sancionó 19 tarjetas amarillas.