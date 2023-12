Colombia vs. México: hora y dónde ver EN VIVO el partido preparatorio en Los Ángeles

La Selección Colombia tiene como finalidad culminar el 2023 con una victoria cuando se enfrente este sábado 16 de diciembre a México en un duelo de preparación en Los Ángeles, Estados Unidos.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan al partido de fogueo frente a los ‘aztecas’ tras vencer por marcador de 1-0 a su similar de Venezuela y ahora confían en llevarse otra victoria y conservar el invicto que han mantenido desde que el DT argentino llegó al banquillo técnico.

Hora y dónde ver EN VIVO ONLINE el compromiso

Los combinados de Colombia y México se enfrentarán este sábado a las 7:00 de la noche, en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum, y dicho encuentro de preparación se podrá ver EN VIVO por la pantalla principal de Gol Caracol y www.golcaracol.com ; la transmisión comenzará a las 6:30 de la tarde.

El talento Caracol, liderado por nuestro director general Javier Hernández Bonnet, estará a cargo de los comentarios y demás datos periodísticos del compromiso de fogueo entre colombianos y mexicanos.

¿Qué dijeron en la Selección Colombia de este compromiso de preparación?

“Siempre aspiramos a ganar cada partido, por ahora vamos bien. Dios quiera que el equipo siga creciendo para lograr uno de esos objetivos que todos queremos. La Selección Colombia es de todos, el primer objetivo por el que me trajeron que es ir al Mundial 2026, y por supuesto dar alguna vuelta olímpica", esas fueron las palabras de Néstor Lorenzo en rueda de prensa, al referirse sobre el invicto de la ‘tricolor’.

La Selección Colombia cierra el 2023 con un duelo de fogueo este sábado contra México. @FCFSeleccionCol

Hablando del seleccionado mexicano, el técnico argentino aseveró que "Jaime Lozano (DT de los 'manitos') le ha dado un buen juego" al combinado de aquel país, "bastante dinámico, va a ser un partido duro para nosotros, pero eso es algo bueno para el espectáculo".

Por su parte, Juan Camilo 'Cucho' Hernández se mostró complacido por tener la fortuna de volver a vestir la camiseta de la 'tricolor'. También alabó el proceso de Néstor Lorenzo al frente de Colombia.

"El 'profe' desde que llegó ha hecho un enorme trabajo. La fortuna es que en las que he podido estar (convocatorias) con Colombia, me he dado cuenta que tiene una mentalidad ganadora y estoy seguro que cada integrante de la Selección quiere llegar por eso. Tenemos equipo para poder lograr el título, se lo merece el país y la selección que ha tenido un proceso bonito hasta ahora", manifestó el campeón con el Columbus Crew de la MLS Cup.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández en una de las sesiones de entrenamiento de la Selección Colombia. @FCFSelecciónCol