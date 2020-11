Colombia vs. Uruguay: "a cualquiera le encantaría jugar con James Rodríguez", dijo Cardona

Con la llegada del grueso de jugadores de la Selección Colombia a la ciudad de Barranquilla, de cara a los partidos de la Eliminatoria sudamericana al Mundial de Catar 2022 frente a Uruguay y Ecuador, el 13 y 17 de noviembre próximos, crece la expectativa y este martes, se realizó una rueda de prensa virtual.

Hora de armar Tu Selección Colombia: siéntase como Carlos Queiroz

Y uno de los futbolistas que apareció para atender los interrogantes de los periodistas fue Edwin Cardona, del registro de Boca Juniors, de Argentina, quien comenzó indicando que "yo creo que cuando uno cambia de club, se trata de dar lo mejor para estar en la Selección. Cuando llegué a Boca, el propósito también era ese. Es una experiencia muy linda, pero sabía que tenía que demostrar mucho para que me tuvieran de nuevo en la Selección".

Colombia vs. Uruguay, EN VIVO Y GRATIS solamente en Gol Caracol

El antioqueño también se refirió a su ilusión latente de estar en el seleccionado colombiano, que ahora dirige Carlos Queiroz. Así manifestó que "bajé mi nivel, pero estoy tratando de recuperarlo. Los años lo hacen madurar mucho a uno como futbolista. Cada vez que juego, lo hago lo mejor posible para ayudar a mi equipo y para estar en el radar de la Selección. Desde que comencé mi carrera, he integrado selecciones Colombia, así que es algo muy lindo para mi volver acá".

Cardona ha venido mostrando un nivel bueno en el equipo 'xeneize', al que llegó procedente del fútbol mexicano y en poco tiempo convenció a Miguel Ángel Russo.

Publicidad

"Uno cree que con el talento le basta, pero no es así. Sabía que tenía que mejorar muchas cosas, hice el esfuerzo que tenía que hacer. Me han ayudado muchas personas a mi alrededor, me siento muy bien y quiero seguir trabajando en lo que por ahí me hace falta", agregó el volante.

Tabla de posiciones de la Eliminatoria sudamericana al Mundial 2022

¿James Rodríguez y Edwin Cardona pueden jugar juntos? fue otro de los interrogantes que surgió, y de inmediato el futbolista de Boca comentó que "sabemos de la calidad de James, a cualquiera le encantaría jugar con él. Lo conozco desde la sub-20 y sería más fácil. Si hay esa confianza que uno necesita en la cancha, el juego fluirá".