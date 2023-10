Colombia vs. Uruguay: Álvaro Recoba, entre elogios a James Rodríguez y el martirio del Metropolitano

Se acerca el partido entre las selecciones de Colombia y Uruguay, por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, este jueves 12 de octubre en Barranquilla, y desde ya se emiten conceptos y opiniones de parte de expertos en el tema futbolístico. Y con ese panorama, hace pocos minutos en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', consultaron a Álvaro 'el Chino' Recoba.

Precisamente Recoba fue internacional con la camiseta 'charrúa' y tuvo la oportunidad de jugar frente al seleccionado colombiano en el el estadio Metropolitano se convirtió en un concepto autorizado antes del duelo internacional.

El primer tema que tocó el otrora exquisito volante de creación de Uruguay fue el relacionado con James Rodríguez y sus condiciones futbolísticas. Así dijo que "no hay dos seres humanos como él. Tiene calidad, es uno de los jugadores que crea alegría, al pensar no sé si es porque es zurdo lo que lo hace tan vistoso. Él te hace un pase normal y es terrible ese pase".

Álvaro Recoba también comentó con cierto humor el hecho de jugar en el Metropolitano, de Barranquilla. "Si me dices de jugar en Barranquilla es imposible jugar y a las 3:30 de la tarde es peor. He jugado en La Paz, en Quito y si me dices a donde no volvería, te digo que allá a Barranquilla. Allá no iría más".

