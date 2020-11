Colombia vs. Uruguay: "Barranquilla siempre se le hace difícil a la 'celeste'", Martín Lasarte

Para el técnico uruguayo Martín Lasarte, Colombia es favorita para el partido de este viernes frente a la selección de Uruguay . El calor de Barranquilla y las bajas por lesión en el elenco 'celeste', son un factor clave en el compromiso de la tercera fecha de la eliminatoria sudamericana .

Pero no es lo único, sino que también exalta las condiciones brillantes a nivel individual que tiene el futbolista colombiano por naturaleza. Y es que eso le consta a Lasarte, pues tuvo un breve paso por Millonarios entre junio y septiembre de 2007.

Aunque su paso por 'el embajador' fue para el olvido, sus 10 títulos en su carrera como entrenador lo avalan para referirse con autoridad acerca de la actualidad deportiva de la selección uruguaya. Sabe que el equipo dirigido por Óscar Tábarez no es fácil de derrotar y aunque viene de caer 4-2 en su última salida, cree que esto va a ser un agregado para que los 'charrúas' saquen toda su garra.

“El Metropolitano no le trae buenos recuerdos a Uruguay, la Selección Colombia es favorita”

Óscar Tabárez dijo que Uruguay tiene más problemas que Colombia en cuanto a la confección de la nómina, ¿Le preocupan las bajas que tiene el combinado celeste?

“Sí estoy preocupado con las dificultades que Uruguay va a tener porque nosotros estamos en un proceso de recambio. Hay una serie de jugadores que se están repitiendo de los últimos años y de las últimas eliminatorias a mundiales, pero cada día son menos y bueno, tener estas ausencias incluso a último momento, de alguna manera modifican y complican un poco la tarea del entrenador”.

¿Alguno de los equipos llega con ventaja?

“Más allá de que la situaciones de local y de visita me parece que de alguna manera han mutado con la ausencia de público, siempre jugar en casa tiene un elemento favorable y más si es Barranquilla. Para aquellos que conocemos, es una ciudad donde particularmente a Uruguay siempre se le hace difícil. Yo creo que desde ese lugar y de la manera en que Colombia ha iniciado la eliminatoria, daría la sensación de que tiene un favoritismo. Uruguay ganó su primer partido con algunos problemas y luego recibe una derrota abultada en Ecuador. Así que repito, estamos en una etapa donde si bien la eliminatoria recién comienza, hay una cierta tendencia que creo se pueden mantener”.

¿Futbolísticamente Colombia es superior a Uruguay?

“Colombia está en un momento alto, yo creo que ese proceso de recambio que hice referencia de Uruguay, quizás Colombia ya lo ha padecido, en lo que significa la aparición de jugadores jóvenes, su incorporación, un proceso de trabajo anterior con anteriores entrenadores, que fue muy bueno y que evidentemente está dejando sus frutos para el actual entrenador, que además los está utilizando bien. No es por ser localista, pero está claro que Uruguay es un equipo difícil siempre y no va a regalar el partido, seguramente hay algún regreso que también lo beneficia. Es difícil hacer un pronóstico exacto. Creo que Colombia es favorito porque empezó mejor la eliminatoria, juega de local y Uruguay no viene bien del todo. Desde ese lugar, uno tiene que decir las sensaciones que transmite el partido de antemano. Ahora, hay otros aspectos que uno tiene que valorar y repito, Uruguay nunca es un rival fácil, nosotros tenemos una serie de partidos también muy complicados y sabemos de la obligación de tener que sumar. Después de Colombia viene Brasil, entonces no podemos quedar muy lejos a nivel de puntaje”.

¿Respecto a su paso por el fútbol colombiano, cree que ha habido evolución de calidad en el futbolista de nuestro país?

“A mí me da la sensación de que es una evolución que se ha ido dando de forma paulatina en toda Suramérica. Por ahí en algunos países, donde los procesos de salida de los jugadores son más abundantes, como Brasil, Argentina y en algún caso Uruguay. Por ahí esos procesos se han dado de forma más acelerada, pero es algo que se está dando en toda Suramérica. Los futbolistas se se están volviendo mucho más profesionales, cuidan más de su tarea como deportistas integrales, no solamente como futbolista. Por ejemplo, el descanso, alimentación, trabajos extra, gimnasio y en algunos casos hasta trabajos anexos con preparadores físicos. Es decir, el futbolista se ha convertido en toda Suramérica, en un deportista integral, lo que pasa es que Colombia además cuenta con una serie de herramientas de genética y de naturaleza muy buenas, siempre contó con futbolistas muy buenos de la base. Quizás muchos de ellos se perdían en el tiempo y eso es lo que hoy por hoy me da la sensación que no está ocurriendo. Muchos de esos futbolistas emigran, otros están haciendo sus primeras armas en Colombia y todo esto augura lógicamente un muy buen presente futuro, por así decirlo, para Colombia en lo que pueda llegar a pasar”.

Por: Santiago Clavijo Merino / @santiagocm96 /