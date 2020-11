Colombia vs. Uruguay: “Las otras selecciones también ponen el horario que más les conviene”

Frank Fabra sabe que deben sacarle el máximo provecho al ya conocido clima de la ciudad de Barranquilla. El horario de las 3:30 p.m., en el Metropolitano, le ha traído varios réditos a la Selección Colombia y si bien esto no garantiza una victoria, para todos es conocido que, bien manejado, puede ser un plus para los nuestros.

"Nosotros vamos a ir por todo, estamos de local y necesitamos sacar los tres puntos. No podemos especular, tenemos que ser inteligentes, saber cuándo atacar, pero decididos a ir por el triunfo”, aseguró el lateral izquierdo durante la rueda de prensa previo al encuentro.

Un partido que por el lado de Uruguay ha despertado varios comentarios enfocados en el clima y el horario, pues ellos saben muy bien a lo que se enfrentan. No en vano, su mejor resultado en el Metropolitano fue el último 2-2 en las pasadas Eliminatorias.

“Otras selecciones también cuadran los partidos a horas que les son convenientes y con este calor de Barranquilla nosotros podemos sacar ventaja", enfatizó Fabra.

Un Fabra que no ocultó su felicidad de poder tener la oportunidad de volver a ser convocado a la Selección Colombia y claro, la ilusión de ser titular no se la quita nadie; pese a que en las primeras dos fechas fue Johan Mojica el que ocupó el puesto del lateral izquierdo.

"Aquí vienen los mejores y estoy agradecido de estar acá. No hay ninguna disputa cada uno viene a darle lo mejor de su talento al equipo. Con Johan me llevo muy bien , nos conocemos hace tiempo y siempre nos apoyamos de la mejor forma Si a él le va bien, sabemos que a mí y a la Selección nos va bien", aseveró.

Más declaraciones de Frank Fabra:

La posibilidad de jugar como mediocampista: "Es algo lindo que te digan ese tipo de cosas, pero mi función principal es defender. Ya mi segunda es atacar y trato de hacerlo de la mejor forma. El profe sabe lo que puedo dar desde mi juego”.

William Tesillo, su otra competencia: “Viene jugando como central. Viene en un gran momento en su club en México. Acá no venimos a pelear por un puesto sino a aportarle a la Selección Colombia, cada uno desde sus calidades".

La ausencia de Fede Valverde: "Es algo muy grande para ellos, pero también tienen otros nombres de jerarquía. más allá de eso estamos enfocados en los puntos fuertes de nosotros para hacerles daño a ellos".

