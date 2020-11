Colombia vs. Uruguay: Mateus Uribe no ocultó su felicidad por regresar a la Selección

Mateus Uribe es uno de los regresos más anhelados a la Selección Colombia para los partidos contra Uruguay y Ecuador. El volante de Porto se perdió las primeras dos fechas de la eliminatoria sudamericana y ahora todo es ilusión para una nueva etapa con la camiseta 'tricolor'.

"Siempre venir a la Selección es un orgullo. Me dolió mucho no estar en la fecha pasada, pero sabemos lo que está pasando a nivel mundial y son cosas que se salen de las manos. Volver es importante, y quiero dar el 100% para la Selección. Me siento bien, vengo teniendo mucho ritmo en Portugal y en Champions . Físicamente me siento al 100% para darlo todo por el equipo", dijo el mediocampista antioqueño en rueda de prensa este jueves.

Eso sí, el reto que tiene Uribe es ganarse un lugar dentro de la titular de Carlos Queiroz , ya que Jefferson Lerma aprovechó con creces su oportunidad en los enfrentamientos contra Venezuela y Chile y corre con una leve ventaja para ser inicialista este viernes.

"Lerma viene haciendo muy buen papel en la selección y eso nos favorece a todos porque lo importante es que todos estén al 100% y que se forme una competencia sana. Creo que nos combinamos bien en nuestras posiciones y el que tenga la oportunidad de jugar lo va a hacer de la mejor manera".

El talentoso volante también se refirió a la preparación para el juego contra Uruguay y de lo que está preperando el equipo bajo las ordenes de Carlos Queiroz.

"La idea de Colombia siempre ha sido defenderse con la pelota, cuando le quitas el balón al rival, le quitas argumentos al rival para atacarte. Debemos atacar pero teniendo equilibrio en el medio para hacernos más compactos".

"Creo que uno como jugador debes saber leer este tipo de partidos. No solo atacar sino ser equilibrados. El rival también tiene argumentos para atacar así que nosotros en el medio debemos tener ese equilibrio", añadió.

Por último, Mateus Uribe habló sobre las primeras dos fechas de la eliminatoria contra Venezuela y Chile, rescatando un buen juego del equipo, sumado al carácter que tuvo para afrontar situaciones adversas.

"Me encantó la selección. Se vio un equipo con intensidad, que es muy importante para nosotros. Contra Venezuela el equipo se mostró muy ofensivo y con ganas de ganar, pero con responsabilidad y orden a la hora de atacar. Contra Chile fue totalmente diferente y ahí es cuando los jugadores debemos aprender a leer partidos. Rescatamos un punto que no era fácil y el equipo estuvo a la altura, sometiendo a Chile en su casa", concluyó el futbolista del Porto.