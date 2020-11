Colombia vs. Uruguay, un partido que la trae los mejores recuerdos a Camilo Zúñiga

Es inevitable la sonrisa que se dibuja en el rostro a Camilo Zúñiga cada vez que habla sobre la goleada de Colombia a Uruguay, en las Eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014. Aquel 8 de septiembre de 2012, el exlateral derecho de la ‘tricolor’ jugó un partidazo, que tuvo como recompensa uno de los mejores goles de su carrera.

“Eso parece que hubiera sido ayer. Yo veo ese partido y me llena de mucho orgullo, por la carrera que hice con la Selección. De verdad, que me encantaba ponerme esa camiseta y ese gol lo dice todo”, recordó de entrada en diálogo con GolCaracol.com.

Y es que el nacido en Chigorodó (Antioquía) rememora una y otra vez ese enganche al borde del área cuando el reloj marcaba el minuto 90 y que dejó en el piso a Álvaro Pereira. En ese instante, sacó un derechazo que entró por entre las piernas de Fernando Muslera. La celebración, a lo Cristiano Ronaldo : pidiendo calma con las manos y diciendo: “Aquí estoy yo”, tras haber sellado la goleada.

“Fue un resultado que nos llenó de confianza y de mucha ilusión; no solo a nosotros, sino a todo el país. Después de eso todos veíamos esa clasificación como una realidad. Para mí fue un partido muy especial porque pude marcar un bonito gol, que me dio una seguridad increíble para lo que se vino de ahí en adelante”, aseveró.

Para Zúñiga, esa victoria contra Uruguay fue determinante para que la Selección Colombia “se las creyera” y terminara realizando las mejores Eliminatorias de su historia. “Fue un grupo que salió con hambre y con ese deseo de empezar a dejar su propia huella”, agregó.

Pero antes de la anotación del ídolo de Atlético Nacional, la goleada se había empezado a forjar luego de un doblete de Teófilo Gutiérrez y otro tanto de Radamel Falcao García , quienes aprovecharon a la perfección el plan ideado por José Pékerman que desnudó completamente las falencias de una Uruguay que no solo sufrió con el calor de Barranquilla, también sucumbió ante una Selección que lo arrolló por completo.

Por eso es que Zúñiga se acuerda también de esas infidencias que pasan dentro de la cancha, pues tenía amigos dentro del combinado uruguayo, que llegaba invicto y con toda la base que se había coronado campeón un año antes en la Copa América de Argentina.

“Yo jugaba en Nápoles con Edinson Cavani y Walter Gargano y me decían que no aguantaban más. Que el calor los había matado y que se quedaron sin piernas. Les pesó mucho el tema del clima. Sin embargo, después en el partido que jugamos en Montevideo, y que perdimos 2-0, yo me entré al camerino todo enojado apenas se terminó y ellos empezaron a ‘montármela’ diciendo: ‘cuando ellos ganaron 4-0 ahí sí ‘Cami’ estaba todo feliz y ahora salió corriendo’”, relató entre risas.

Un Cavani que podría hacer su debut en las presentes Eliminatorias, este viernes frente a una Selección Colombia que sueña y trabaja por repetir otro triunfo histórico. Recuerde que este encuentro lo podrá ver a partir de las 3:30 p.m. en exclusiva por Gol Caracol y GolCaracol.com.

