"Colombia y Ecuador progresaron mucho en estos últimos años, son equipos muy parejos"

"Son dos equipos que han progresado mucho, Ecuador lleva tres mundiales en los últimos años, Colombia cinco, son muy parejos", expresó Hernán Darío Gómez a su llegada a la inauguración de la sede de la Federación Colombiana, en Barranquilla, donde charló con Ricardo Orrego, nuestro enviado especial al magno evento.

'El Bolillo' entrenó a las dos selecciones que medirán sus fuerzas este jueves, en el estadio Metropolitano, en un compromiso que usted podrá ver EN VIVO y en exclusiva a través de Gol Caracol y www.GolCaracol.com.

"Llevo a Reinaldo en el corazón, estoy agradecido con Ecuador también, el trato que me da la gente cuando voy, los quiero mucho, solo hay que esperar el resultado. No me comprometo a nada, pero soy colombiano", agregó.

El juego entre Colombia y Ecuador será a las 4 de la tarde, en el marco de la jornada 12 de las Eliminatorias Sudamericanas.