"Como la mejor jugada del siglo", así fue recordada la jugada del escorpión de René Higuita

Este martes 7 de septiembre se cumplen 27 años de la famosa jugada del escorpión ejecutada por el exarquero de la Selección Colombia, René Higuita . Esta gesta del fútbol mundial que se dio en el estadio de Wembley frente al combinado de Inglaterra fue recordada en 'Blu Radio', de 'Blog Deportivo'.

En la mesa de trabajo, liderada por nuestro director general de Gol Caracol, Javier Hernández Bonnet, dialogaron con algunos de los protagonistas de esa día, de la jugada 'atrevida' del 'Loco'. Uno de ellos fue Harold Lozano, quien la definió como "memorable".

"Fue la mejor jugada del siglo, estuve en ese partido. En el momento en que Renato hace la jugada, solo vi que la pelota había rebotado, que René había hecho esa jugada impresionante, increíble, la verdad me siento muy orgulloso de él, de haber estado ahí", dijo de entrada el otrora mediocampista.

"René es un genio, creo que después de muchos años la gente siegue recordando esa jugada, me alegra mucho, fue una jugada memorable, fue una jugada catalogada como la mejor jugada del siglo y eso somos los colombianos", continuó.

Otro que también se refirió a la famosa jugada del actual entrenador de porteros de Atlético Nacional fue Alexis Mendoza. El exDT del Junior de Barranquilla aseguró que "esa emoción de haber vivido ese momento fue espectacular. En el caso mío la pelota va al frente mío y yo voy a ayudarle a René y con lo que me encuentro es coma esa mega jugada que hace, él me de dice no te preocupes; la jugada era lícita. Ese René nos asombraba con cada jugada que hacía, lo disfrutaba".

Por último, también compartió su opinión fue la 'Guama' Cardona.

"Creo que René Higuita es querido por sus locuras, una persona extrovertida, alegre, que expresaba esos momentos de dificultades o presión con esas jugadas. Era un jugador que se mantenía tranquilo, en esa jugada expresó todo lo que vive en el fútbol, era un jugador que se sentía muy seguro de sus condiciones. Es difícil de encontrar esas clases de arqueros con esa forma de jugar y pegar al balón", afirmó.

Y sobre si le causó sorpresa la jugada de Higuita aseguró que "no, nos sorprendimos. Nos sorprendimos porque no pensábamos que lo fuera hacer en ese estadio y contra esa selección, va a estar en el recuerdo de todos los que amamos y disfrutamos el fútbol".