"Con 12 años, Quintero tenía tanta potencia que cambiaba de frente 50 metros sin coger impulso"

Juan Fernando Quintero y Mateus Uribe son dos jugadores vitales para el técnico Reinaldo Rueda en la Selección Colombia, y ambos están demostrando todo su talento en las actuales fechas de Eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Quien los mira con orgullo es Hernán Londoño Sierra, uno de los entrenadores de categorías inferiores más exitosos de Medellin, quien trabaja con la 'cantera de héroes' del Envigado Fútbol Club y que los tuvo en el inicio de sus carreras.

"Yo llevo 27 años trabajando y muchos jugadores pasaron por mis manos. Yo también entrené a Frank Fabra y a James", dice 'Cáscara', como es conocido en la cancha El Salado, en la comuna de San Javier, donde se entrenaban los dos 'cracks' de la Selección.

"Para 'Juanfer', con el talento, la técnica y la inteligencia de juego; él no necesitaba talla. Así fuera una 'pulguita' y con los pies muy delgados, tenía una potencia que podía cambiar de frente 40 o 50 metros sin coger impulso. A día de hoy tiene un estilo de juego más físico", comenta Londoño, quien ya veía las cualidades de Quintero desde niño.

"La mamá de Mateus trabajaba con mi hermana y ella me lo trajo a mí. Con él tuvimos un problema porque yo lo inscribí sin permiso y lo metía a jugar. Cuando le vieron la calidad, preguntaron por él y se dieron cuenta que no pertenecía a la escuela. Por eso me regañaron y me enviaron unos memorandos", recuerda 'Cáscara'.

Como muchas de las estrellas actuales, ambos iniciaron en el 'fútbol de calle', en campos que no eran de las mejores condiciones: "Las canchas eran más que todo de tierra, solamente una era sintética. Ahí se forman los 'gamines' que llaman, en el buen sentido de la palabra".

"Mateus era un excelente jugador que entregaba muy bien, era muy voluntarioso. Podía jugar por dentro y por fuera, tenía varias posiciones y era muy inteligente. Desde jovencitos se les veía la inteligencia de juego y la técnica que tenían ambos", concluye Hernán.

