¡Con baile y 'sabor'! La publicación con la que la Selección Colombia celebró victoria contra Perú

La era de Reinaldo Rueda empezó con toda. Después de una larga espera y en medio de la tensión que había por el regreso de la Selección Colombia, las expectativas se cumplieron con la goleada sobre Perú.

Por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022, la 'tricolor' se impuso 3-0 sobre los 'incas', con goles de Yerry Mina, Mateus Uribe y Luis Díaz.

Es así como la fiesta no se hizo esperar. Conseguir la segunda victoria en Eliminatorias y de la manera como se logró, prendió la celebración. Así lo demostró una publicación de la Selección Colombia en su cuenta oficial de Twitter.

Repasando cada una de las anotaciones en el estadio Nacional de Lima, con Yerry Mina como gran protagonista y con un mensaje que dice "Le metemo' con to' to' to' to'", mostraron la felicidad de haber ganado.

En la próxima jornada, el combinado patrio recibirá a la Selección de Argentina. El partido se disputará el martes 8 de junio a las 6:00 p.m. en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla.

