"Con Reinaldo Rueda vamos a saber ahora sí a qué jugará la Selección Colombia"

Reinaldo Rueda ya fue presentado oficialmente en la Selección Colombia , tras una rueda de prensa brindada en Barranquilla, y de inmediato se empezaron a dar las primeras reacciones en torno al combinado patrio.

Precisamente, Freddy 'Totono' Grisales habló sobre sus experiencias vividas con el adiestrador vallecaucano en la 'tricolor' y de lo que podrá aportarle al equipo en lo que se vendrá para las Eliminatorias Sudamericanas .

"Estoy contento de que le hayan dado la oportunidad al 'profe', es un gran técnico, un gran colombiano al que hay que ayudarlo, si apoyamos a los de afuera hay que hacerlo con los nuestros también", indicó de entrada en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

El exfutbolista de Nacional enfatizó en que la selección, bajo esta nueva dirección técnica, tendrá una versión futbolística dentro de los terrenos de juego.

"Lo bueno es que él conoce al fútbol colombiano, no podemos jugar a lo europeo, jugábamos el fútbol al revés en la selección, ahora sí vamos a saber a qué va a jugar Colombia, el primer partido será duro, pero hay que ayudarlo", agregó el exmediocampista.

Además, recordó que Reinaldo Rueda tendrá que hacer un esfuerzo grande junto a los futbolistas que dirigirá y que tendrá que llamar para los compromisos contra Brasil y Paraguay .

"Si recuperó a Chile, que es complicada, ahora no va a arreglar a nuestra selección, esto es de unir al grupo, el que quiera jugar, juega, y el que no se irá haciendo al lado poco a poco. Se viene un partido sabroso, ojalá me metiera a jugar, yo voy (risas)", aseveró.

Una de las anécdotas que rememoró Grisales Álvarez fue cuando "el 'profe' estaba tan emocionado que puso 12 jugadores en la nómina titular y al final corrigió y ganamos 2-0 con un gol mío y el otro de Frankie Oviedo"

