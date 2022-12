"Con respeto, James Rodríguez no se encuentra en la producción futbolística para Selección Colombia"

La interna de la Selección Colombia se sacudió este viernes porque James Rodríguez fue desafectado de la convocatoria para enfrentar a Perú y Argentina, el 3 y 8 de junio venideros. Pero además de la información oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, hay que acotar que la polémica se nutrió con un comunicado del volante de Everton en el que aseguró que estaba listo para el duelo con los argentinos y para la Copa América 2021.

Y ante el debate, hace pocos minutos habló el entrenador Jorge Luis Pinto con Javier Hernández Bonnet y su equipo del espacio radial.

"Para poder opinar, tendríamos que informarnos bien. Sin embargo, si el jugador no podía sacrificar un día con su familia, no hay sentimiento de Selección", comentó el experimentado DT de entrada.

Acá otras declaraciones de Jorge Luis Pinto en el caso James Rodríguez:

El nivel de James

"Con todo el respeto y el cariño, James no se encuentra en el nivel de producción futbolística para la Selección, no rinde hoy al máximo. No encuentra el nivel hace rato. Colombia tiene jugadores para suplirlo y se permiten otras alternativas".



La zona ofensiva

"Hay que ir a la realidad, hay alternativas en la Selección Colombia para los partidos que vienen, sin James. Se puede jugar con volante punteros y los dos nueves, en el caso de Muriel y Zapata. Hay jugadores para ese esquema".



Los reemplazantes

"Los que llamaron, en el caso de Edwin Cardona (y hay la opción latente de Andrés Andrade) cabe y encaja perfectamente. Cardona por ejemplo puede hacer sin problema lo que les digo del volante puntero".