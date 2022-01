“Con Stiven Vega estamos ante un volante de mucha proyección, moderno, que sabe leer el juego”

Stiven Vega es uno de esos jugadores que hace el trabajo en silencio, pero de forma correcta, y que poco a poco se fue ganando su lugar de titular en Millonarios, que lo llevó ahora a estar con la Selección Colombia .

El mediocampista oriundo de Apartadó, jugó los 90 minutos en el triunfo 2-1 de la ‘tricolor’ sobre Honduras, en partido preparatorio, y afrontó el reto con tranquilidad y respondió con categoría.

Por eso, en GolCaracol.com hablamos con Nilton Bernal, técnico que lo dirigió en Valledupar, en la Primera B, y quien ha visto el proceso de Vega en el fútbol profesional, en especial con Millonarios.

El camino no ha sido fácil para el antioqueño, quien sufrió una lesión en una de sus rodillas y tuvo que volver a empezar, cuando se abría paso en el cuadro ‘embajador’. Acá un poco más de Stiven Vega Londoño.

¿Cómo vio el debut de Stiven Vega y Andrés Llinás?

“Feliz de ver como dos muchachos que han tenido un proceso muy importante en Millonarios, que tuvieron alegrías, tristezas, poco a poco se han ido consolidando y ahora además de que son un patrimonio de Millonarios, son jugadores tenidos en cuenta en la Selección y eso tiene un valor importantísimo. Vega me parece que hizo un buen partido, siempre he dicho que él es de esos jugadores que los técnicos queremos tener, que no se nota, que es un gran líder y un gran ser humano, siempre que yo recuerdo promedia entre un 80 y 90 por ciento de efectividad de pases, es demasiado rendidor, eso quedo totalmente captado en el terreno de juego”.

¿Del Stiven Vega que usted dirigió, en qué ha mejorado?

“Yo creo que la gran diferencia hoy es que entendió y supo afrontar las dificultades que tuvo, como desde el momento que se lesionó de la rodilla, que tuvo problemas, perdió el puesto, ya no era tan importante, entonces ahí es donde tienes que trabajar de manera extra, por eso ahí está la clave, y el hoy de Vega. Es un tipo valiente que nunca perdió la fe, que se comprometió”.

¿Por qué decidió llevarlo a Valledupar?

“En el momento que lo llevamos a Valledupar, yo le decía “venga conmigo, allá va a jugar en su posición”. Él comenzó como central, jugó de lateral, pero siempre creí, estaba convencido que es un volante de primera línea. Fue titular, el objetivo de nosotros en aquel año era que Millonarios lo volviera a llamar, gracias a Dios regresó e inició ese camino que lo llevó a la Selección Colombia”.

¿Para qué está Stiven Vega?

“Estamos ante un volante de mucha proyección, moderno, que sabe leer el juego, que sabe tomar decisiones, que sabe recorrer el campo de juego. Aunque es un muchacho tranquilo, es un líder en cancha, que habla. Stiven está para grandes cosas, Millonarios tiene un gran patrimonio y estoy seguro que vendrán cosas mejores para él”.

¿Cuál es la característica que usted más valora del juego de Vega?

“Vega tiene algo particular y es de las cosas más validas que tiene, y es que sabe entregar el balón. Hay algo que jamás podemos olvidar y es saber controlar y pasar, y parece sencillo pero es lo más difícil, y Vega es un jugador que si se observa, y con los porcentajes que tiene de entrega, nunca baja del 85 o 90 por ciento. Siempre te asegura el balón, es e es uno de los grandes tesoros de Vega”.

¿Lo ve con alguna chance de jugar en algún momento las Eliminatorias?

“Lo veo, claro, nosotros hoy en día tenemos que tener claro que en el fútbol colombiano debe tener recambios, que de pronto algunos por su edad o rendimiento le abrirán paso a jugadores que van bien. Me parece válido lo del profe Rueda, de tener una base de 30 o 40, así va a valorizarse más el fútbol colombiano”.