Confirmado: no habrá publicó en el Metropolitano para el partido Colombia vs Uruguay

Luego de que el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, hubiera hecho la propuesta al Ministerio del Deporte de habilitar un porcentaje del estadio del Metropolitano de Barranquilla para recibir aforo de público en el partido entre Colombia y Uruguay , el próximo 13 de noviembre, se conoció la decisión oficial al respecto.

En diálogo con 'Mañanas Blu', de 'Blu Radio', el ministro Ernesto Lucena confirmó que “por ahora no se puede permitir aforo de público. En este momento, seguimos con mucha cautela. Los expertos siguen mirando la situación. Lo que se necesita es que se evite cualquier tipo de evento que permita el rebrote. Por ahora es compleja la situación, por el momento lo más sensato es seguir sin aforo en los escenarios deportivos".

“Hace como unos 15 días hubo una solicitud pero no fue formal. Ahí el alcalde Pumarejo dijo que iba a presentar un protocolo y desde ese momento empezamos a analizar la propuesta. Hay un análisis con el aforo propuesto, pero no hay un protocolo, por lo menos no se le presentó al Ministerio del Deporte”, reveló el dirigente en cuanto a cómo se dio la solicitud.

La idea de permitir un aforo limitado en el estadio Metropolitano se da a partir del ejemplo tomado en los escenarios deportivos en algunos países de Europa, en los que se ha habilitado un porcentaje puntual de público para partidos y demás eventos.

Sin embargo, Lucena apuntó que debido a los índices de contagios en Colombia, eso todavía no es posible imitarlo en el país.

“Hemos mirado a Europa como un espejo. Hoy nuevamente están tomando decisiones de revertir el permitir el aforo de público en los estadios. Estamos haciendo todo para que en diciembre se tenga el mayor control del rebrote posible y después mirar la posibilidad".

Por último, Lucena reveló que para la quinta fecha de eliminatorias , que se realizará en marzo contra Brasil, la idea del Ministerio del Deporte es habilitar un aforo de público. Esto como plan piloto de cara a la metodología que utilizarán en este punto para acoger aficionados en los estadios para la Copa América de 2021.

“Aspiramos a que las cifras nos ayuden para que en marzo si pueda haber público. Recordemos que viene la Copa América, así que ese partido nos servirá como un piloto”, concluyó.