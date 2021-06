"Contra Perú, me quedo con lo colectivo que hizo Colombia; contra Argentina, rescato la jerarquía"

La Selección Colombia consiguió cuatro puntos de seis, en la última doble fecha de las Eliminatorias, tras su victoria 0-3 frente a Perú y el empate 2-2 contra Argentina. Dos resultados que colocaron a la 'tricolor' en el quinto lugar de la tabla de posiciones.

Al respecto, habló Alexis Mendoza, exjugador del combinado patrio, en los micrófonos del programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', donde destacó lo realizado por el entrenador Reinaldo Rueda.

"Me quedo con lo que se hizo en el partido de perú con la parte colectivo y en el partido contra Argentina, me quedo con la jerarquía, el profesionalismo y el deseo de no perder", indicó de arranque Mendoza Barros.

Además, reconoció que la Selección tuvo falencias, pero lució esperanzado en que se corregirán: "los errores que se cometieron, indudablemente es lo que se tiene que trabajar para la próxima Copa América. Estoy seguro que con el tiempo se conocerá lo que puede hacer esta Selección. El segundo partido siempre será más difícil que el primero".

Igualmente, habló de la convocatoria de Colombia para la Copa América y explicó el caso de Jefferson Lerma, futbolista que no estará en la próxima competición por "problemas personales", tal como indicó la Federación Colombiana de Fútbol.

"En algunas ocasiones, por todo lo que necesitan hacer esos muchachos con sus familiares en sus ciudades, ellos se ven en la obligación de abandonar las concentraciones. A veces, les dan tiempo para cumplir con sus obligaciones deportivas pero en otras, tiene que responder inmediatamente", concluyó.