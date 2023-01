Convocatoria de la Selección Colombia para el partido preparatorio contra Estados Unidos

La Selección Colombia empieza su trabajo en este 2023, con el partido preparatorio frente a Estados Unidos, el próximo sábado 28 de enero, en suelo norteamericano. Por eso, este miércoles el entrenador Néstor Lorenzo dio a conocer la convocatoria para este compromiso, en un comunicado de prensa que salió a la luz hace pocos minutos.

El estratega argentino citó a 23 jugadores, la mayoría del rentado local, para seguir viendo ‘caras nuevas’ y tener alternativas para cuando comiencen las Eliminatorias Sudamericanas, pensando en el Mundial del 2026, que será en México, Canadá y EE.UU.

Entre los futbolistas convocados por Néstor Lorenzo para el partido preparatorio frente a Estados Unidos destacan nombres como: Juan Camilo 'Cucho' Hernández, de Columbus Crew; Cristian Arango, de Los Ángeles FC; y Diego Valoyes, figura de Talleres, de Argentina; y Frank Fabra, de Boca Juniors; entre otros.

En cuanto a los equipos del balompié profesional de nuestro país es Millonarios el que más futbolistas aporta, con hombres como el arquero Álvaro Montero, el defensor Andrés Llinás y los volantes Daniel Cataño y Daniel Ruiz.

Como no es una fecha FIFA, los clubes internacionales no están en la obligación de prestar a los jugadores, por ese motivo, no están las grandes figuras de nuestra Selección Colombia y que son los más destacados en el fútbol europeo.

El encuentro entre la ‘tricolor’ y Estados Unidos está programado para el sábado 28 de enero, en el estadio Dignity Health Sports Park, en Carson, Los Ángeles, California, y se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol y en www.golcaracol.com.

Acá los convocados de la Selección Colombia para el partido preparatorio contra Estados Unidos:

1. Juan David Mosquera, Portland Timbers

2. Santiago Moreno, Portland Timbers

3. Nicolas Hernández, CA Paranaense

4. Dylan Borrero, New England Revolution

5. Juan Camilo Hernández, Columbus Crew

6. Cristian Arango, LAFC

7. Diego Valoyes, CA Talleres

8. Jorman Campuzano, Giresunspor

9. Alexis Pérez, Giresunspor

10. Frank Fabra, Boca Juniors

11. Andrés Reyes, NY Redbull

12. Andrés Llinas, Millonarios FC

13. Álvaro Montero, Millonarios FC

14. Daniel Ruiz, Millonarios FC

15. Daniel Cataño, Millonarios FC

16. Junior Hernández, Deportes Tolima

17. Juan Camilo Portilla, América de Cali

18. Yilmar Velasquez, Deportivo Pereira

19. Diber Cambindo, Independiente Medellín

20. José Luis Chunga, Alianza Petrolera

Cabe indicar que extraoficialmente en las últimas horas se mencionó que la Selección Colombia de mayores podría estar trabajando con los directivos de la Federación Peruana de Fútbol, con el fin de programar un compromiso de preparación en fecha por definir. Sin embargo, en la FCF no se han manifestado al respecto.