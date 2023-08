Convocatoria de Selección Colombia: las sorpresas de Néstor Lorenzo para el debut en Eliminatorias

Todo está listo para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. En la primera doble jornada, la Selección Colombia se verá las caras, en condición de local, contra Venezuela (jueves 7 de septiembre) y, posteriormente, como visitante, frente a Chile (martes 12 de septiembre). Será clave empezar ganando y dando el golpe.

Para ello, el entrenador Néstor Lorenzo dio a conocer la lista de convocados, conformada por un total 26 de jugadores. Varias son las caras conocidas, llamados a comandar este proceso y camino, pero también se dieron algunos regresos y llamativas sorpresas. Este es el caso de cuatro casos puntuales. Estamos hablando de Devis Vásquez, Richard Ríos, Jhon Córdoba y Santiago Arias.

Cada uno de ellos aspira a hacerse con un lugar en el combinado patrio. El camino es largo y dejar una buena impresión en estos días que compartirán con el estratega y demás compañeros será clave, tal y como lo han sabido hacer en sus clubes. Bien dicen que las oportunidades hay que saberlas aprovechar y le llegó la hora a estos futbolistas, pensando en este nuevo inicio.

Devis Vásquez - Sheffield Wednesday (Inglaterra)

Nacido en Barranquilla, a sus 25 años, está recibiendo una tremenda chance. Su camino empezó en Patriotas, continuó en La Equidad, saltó al exterior a Guaraní (Paraguay) y su punto más alto fue cuando se confirmó el arribo al AC Milan (Italia). Allí, no figuró y, por eso, fue cedido al Sheffield Wednesday (Inglaterra), donde ya firma cuatro partidos y una efectividad del 47% en sus atajadas.

Ahora, ha recibido ocho goles en dicha cantidad de compromisos disputados, pero, poco a poco, va encontrando su nivel. De hecho, no es la primera vez que hace parte de un llamado al equipo nacional. Anteriormente, había conformado nóminas para partidos preparatorios, en los que si bien no estuvo bajo los tres palos, ha venido adquiriendo experiencia y codeándose con los grandes.

Estadísticas de Devis Vásquez, arquero del Sheffield Wednesday (Inglaterra) SofaScore

Richard Ríos - Palmeiras (Brasil)

Con clase, calidad, magia y talento, se fue dando a conocer. Pero eso no es gratis. Empezó jugando microfútbol, fue al Sudamericano Sub-20 en Brasil y llamó la atención de Flamengo, que lo llevó y lo fichó, era un cambio interesante y asumió el reto. Fue a Guaraní en busca de minutos y su rendimiento le permitió arribar a Palemiras, donde 'explotó'. Maravillosa temporada la que ha tenido.

Ya son 47 partidos, cinco goles, una asistencia y un 82% de precisión en los pases. Varios hablan de él, se deleitan con lo que hace en el terreno de juego y, por eso, como lo ha hecho en su vida, va con toda a portar la 'tricolor', a demostrar que no es ninguna casualidad su convocatoria y que será la primera de muchas. Este volante podrá aportarle algo diferente, ese 'barrio' tan necesario.

Estadísticas de Richard Ríos, jugador de Palmeiras (Brasil) SofaScore

Jhon Córdoba - FC Krasnodar (Rusia)

Con goles es imposible discutir. Mucho se dijo de Jhon Córdoba, varios rumores giraron en torno a su no llamado en anteriores ocasiones, pero, finalmente, se dio. La está 'rompiendo' en Rusia y, por eso, era imposible no tenerlo en cuenta. Son cuatro goles y dos asistencias en nueve juegos, con un 78% de pases precisos. Es el delantero colombiano de moda porque no se cansa de anotar.

En octubre de 2020, para las Eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022, contra Venezuela y Chile, fue llevado por el director técnico Carlos Queiroz. Sin embargo, estuvo en el banco de suplentes y no participó. Desde entonces, su nivel no bajó, pero de manera inexplicable no era tenido en cuenta para el combinado patrio. Finalmente, se dio y espera responder inflando las redes.

Estadísticas de Jhon Córdoba FC, jugador de Krasnodar (Rusia) SofaScore

Santiago Arias - FC Cincinnati (Estados Unidos)

El 9 de octubre de 2020 es una fecha que, de seguro, el lateral derecho jamás olvidará. En aquel entonces, sufrió una delicada lesión en el debut de las Eliminatorias hacia Qatar 2022, que lo alejó de las canchas por un largo tiempo. Desde entonces, fue difícil encontrar el ritmo que traía y que lo había convertido en un indiscutible. Sin embargo, nunca bajó los brazos y siguió luchando.

Fue así como encontró en Estados Unidos, exactamente en el FC Cincinnati, la oportunidad de reencontrarse con su fútbol, consolidarse en el equipo y, asimismo, ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo. El doble mundialista (Brasil 2014 y Rusia 2018) está de regreso. Quiere volver a brillar y a demostrar que ese talento no se olvidó. La banda derecha sonríe con Santiago Arias.

Santiago Arias, jugador de FC Cincinnati (Estados Unidos) SofaScore