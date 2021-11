Cristian Arango, tras su convocatoria a la Seleccón Colombia: "Era mi sueño; aprenderé y disfrutaré"

Una de las sorpresas en la reciente convocatoria de la Selección Colombia para los partidos contra Brasil y Paraguay, el 11 y 16 de noviembre, respectivamente, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022, fue Cristian Arango.

Su excelente presente con la camiseta de Los Ángeles FC, en la MLS, donde registra 13 goles en 16 partidos disputados, un triplete y dos dobletes, lo llevaron a ganarse su oportunidad en la 'tricolor', donde espera demostrar su calidad y hacerse un lugar.

"Disfrutármelo al máximo como si no hubiera un mañana. Era el sueño que tenía en mi carrera. Tengo grandes amigos allí y no me sentiré solo. Quiero estar, sumar minutos. Hay grandes jugadores. Voy a aprender", expresó el delantero.

Recordemos que no es la primera vez que 'Chicho' viste la camiseta del combinado patrio. En 2013, estuvo presente en los Juegos Bolivarianos y, posteriormente, en 2014 jugó el Torneo Esperanzas de Tulón. Eso sí, nunca había estado en la de mayores.