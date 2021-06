Críticas desde Argentina: "Es un papelón jugar el partido de la Selección Colombia y con público"

Después de la victoria, con goleada incluida, sobre Perú , la Selección Colombia se prepara para enfrentar a Argentina, por la octava jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022 .

Restan pocas horas para que ruede el balón. Por eso, las opiniones 'llueven'. En esta ocasión, donde más se pronuncian es en territorio argentino. Allí, si bien hablan de lo futbolístico, también hacen referencia a lo extradeportivo.

En el programa 'Superfútbol' de 'TyC Sports', hicieron referencia al hecho de que, en medio de la situación social que se vive en Colombia, habrá público (10.000 hinchas) y se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

"Es un papelón. Recordemos que en Libertadores, los partidos se jugaron por etapas. No se debe jugar a cualquier precio o en cualquier lugar. La Copa América se iba a jugar en Colombia y la principal razón por la que se quitó como sede fue por la situación de orden social", afirmó el periodista Leonardo Farinella.

Pero no fue lo único. "Ahora, que no pudieron hacer la Copa América por todo lo que están viviendo, jugarán con público. Se naturalizan cosas, que no deberían naturalizarse y eso está mal", sentenció.

Eso sí, para llamar a la calma, Germán Alcaín, enviado especial de 'TyC Sports' a territorio colombiano, afirmó que "habrá un plantón a las fueras del estadio Metropolitano, pero será pacífico, sin violencia y tampoco será multitudinario. Además hay un amplio operativo, con más de 2.500 policías, entre hombres y mujeres".