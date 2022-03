Críticas para Reinaldo Rueda, desde Chile: "No es un técnico de primera categoría"

Reinaldo Rueda está en el ojo de huracán; el técnico vallecaucano, quien dirigió al seleccionado chileno en el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Catar 202, tampoco logró clasificarse para la cita mundialista con la Selección Colombia, siendo apuntado como uno de los principales apuntados tras la eliminación de ambos equipos.

El estratega salió del cuadro 'austral' para llegar a la 'tricolor', situación que no le perdonaron en Chile, tras confirmarse que el conjunto comandado por Arturo Vidal no estará en la cita mundialista tras su ausencia en el 2018.

¿Qué dijeron de Reinaldo Rueda, desde territorio chileno?

Fernando Astengo, exfutbolista de la 'Roja', fue tajante en sus declaraciones sobre el estratega, a quien señaló por el flojo rendimiento mostrado por los chilenos en las primeras jornadas de la clasificatoria.

"Rueda no se comportó con la experiencia que tuvo. Siempre tuvo poco argumento, pedir las preguntas antes de la conferencia de prensa. ¿Cómo hace eso? Uno tiene que estar preparado para responder todas las preguntas. Y si no le gusta, no responde. Hubo mucho tiempo donde Rueda no evolucionó, por el contrario", afirmó el exjugador.

Además de ello, Sergio Navarro, mundialista con Chile en 1962, también mostró su inconformismo con los técnicos que llevaron el proceso que tiene a los 'australes' sin participar, una vez más, de la Copa del Mundo.

"¿Lasarte y Rueda? No son de primera categoría", concluyó el exfutbolista.