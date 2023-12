Daniel Cataño: "El llamado a la Selección Colombia es premio al trabajo que hemos hecho"

Daniel Cataño es uno de los hombres del fútbol colombiano que fue llamado por Néstor Lorenzo para estar en la convocatoria de la Selección Colombia, para los juegos de preparación del próximo 10 y 16 de diciembre, frente a Venezuela y México.

El hombre de Millonarios recibió la confianza del argentino, tras su buen semestre con los ‘embajadores’, donde mostró un buen juego en la parte ofensiva. Cataño, junto a Macalister Silva y Álvaro Montero fueron los tres hombres de los azules que aparecieron en el lista.

En diálogo con los medios de comunicación, antes de entrar a la concentración, el mediocampista creativo habló de la sensación que tiene de volver a ser llamado a la ‘tricolor’.

“Nosotros trabajamos para eso y ser tenidos en cuenta es un premio al trabajo que hemos venido haciendo con todo el equipo, al esfuerzo diario y lo que nos toca sacrificar a veces para conseguir este tipo de logros. Hacer parte de Millonarios me ha ayudado mucho, porque llegué a un grupo que llevaba un proceso bastante importante y pude aportar mi granito de arena”, afirmó.

En el segundo semestre de la Liga del fútbol colombiano, Daniel Cataño actuó en 17 partidos con Millonarios, 16 de ellos como titular. Además anotó tres goles y dio dos asistencias. Tiene un promedio del 80% de los pases exitosos, según muestra la plataforma ‘SofaScore’.

Daniel Cataño celebra su gol con Millonarios en la Copa Libertadores. @MillosFCoficial

“Así como con el juego yo pude ayudar a muchos compañeros, ellos también me han ayudado a crecer a mí, me han hecho ver importante en muchos partidos y eso es lo que nos permite a mí estar acá; no solo a mí, sino también a Macalister Silva poder ir a la Selección también”, agregó el volante antioqueño en la ciudad de Bogotá.

Cabe recordar que Millonarios viene de quedar eliminado, este domingo, luego de caer derrotado frente a América de Cali, en el Pascual Guerrero. Perdió las posibilidades de llegar a la final, dejándole el cupo a Medellín. Sin embargo, Daniel Cataño hizo una reflexión sobre lo sucedido.

“Cuando pasan todas las situaciones negativas como la eliminación y otras cosas que hemos atravesado, siempre hay que agradecer, sea bueno o malo porque Dios tiene algo bueno para nosotros. Ayer lastimosamente quedamos eliminados, pero hoy tuve la oportunidad de recibir el llamado, entonces es una bendición de Dios grande y debo aprovechar la oportunidad”, terminó.

Cataño, Silva y Montero llegaron en la noche a Bogotá y, de inmediato, se unieron a la concentración de la Selección Colombia, para ponerse a las órdenes de Néstor Lorenzo.