Daniel Cataño: "Vestir la camiseta de la Selección Colombia es especial, pero fue una sorpresa"

"Detrás de esto no es solamente el presente, son muchos años de carrera, de sacrificios, de tener que mirar hacia atrás, de irnos a entrenar sin para los pasajes, de dificultades, de todo lo que hemos pasado. Así, esto es una bendición para mi familia, y me siento contento y agradecido con Dios". Esas palabras fueron de Daniel Cataño, este jueves a 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', ante la buena nueva que significó el llamado a la Selección Colombia de mayores, de cara al partido de preparación frente a Estados Unidos, que se jugará el próximo 28 de enero de 2023, en la ciudad de California.

El volante de Millonarios hace parte del listado de 20 futbolistas llamados por el profesor Néstor Lorenzo , quien tuvo en cuenta a hombres provenientes de ligas como la MLS, Argentina, Turquía y de clubes de la liga de nuestro país.

En la charla con Javier Hernández Bonnet y su equipo de periodistas, Cataño comentó además que "me siento contento, agradecido con Dios, es algo que no se espera, que no se imagina, por tantas cosas que tiene el fútbol. Pero Dios es grande, se nos da la oportunidad de vestir la tricolor, es algo especial, hay que aprovechar la oportunidad, estar en punticas de pie, como decimos nosotros, para en cualquier otro momento poder volver".

Para el futbolista de los 'embajadores' no fue fácil asimilar la buena nueva que recibió el miércoles, después de uno de los entrenamientos que se cumplen bajo la orientación de Alberto Gamero en las filas de los albiazules.

"El llamado fue muy sorpresivo. Saliendo de entrenar y no sabía nada. Me mandaron un mensaje por el celular, no le paré mucha atención. Al momento, mi compañero Daniel Ruiz me dijo: "¿'Cata'?, ya le copiaron de la Selección? Y lo de dije, ¿cómo así?, ya respondo el mensaje. Ya después al PF de Millonarios le llega la notificación, le preguntan la información del trabajo hecho acá, de los GPS, de las cargas de trabajo. Ahí ya me di cuenta de todo, le digo a mi esposa, ahí le contamos a mis padres, a mis suegros, una alegría grande para todos", añadió Cataño.

¿Daniel Cataño ya había estado en una Selección Colombia?

El propio Daniel Cataño contó que en 2009 tuvo una experiencia con la Selección Colombia Sub-17. "Yo alcance a estar en una selección en la que se tenía un buen combo, con Cristian Bonilla, Santiago Arias, Stefan Medina, Daniel Santa, Juan Camilo Saiz, Fabián Castillo, Steven Mendoza, Edwin Carona. Era un buen equipo", explicó el antioqueño.