Daniel Muñoz: "Este es un grupo con ambición, queremos demostrar que estamos para grandes cosas"

Con el objetivo de llegar en buena forma a las Eliminatorias sudamericanas, la Selección Colombia adelanta una gira de preparación en Europa en donde se enfrentará en partidos de fogueo a sus similares de Irak y Alemania. Uno de los citados por Néstor Lorenzo, DT de la 'tricolor' de mayores, para dichos juegos de fogueo fue Daniel Muñoz.

El lateral derecho del Genk, de Bélgica, a punta de sus grandes actuaciones en su club se ha convertido en habitual y en uno de los fijos en la nómina titular del combinado patrio y precisamente Muñoz, previo a una nueva sesión de entrenamiento este domingo en Valencia, España, habló con los medios oficiales de la FCF sobre cómo avanzan los trabajos para enfrentar a los iraquíes y a los alemanes, los próximos 16 y 20 de junio respectivamente.

"Son dos partidos que ilusionan, dos juegos en los que tenemos en mente hacer las cosas bien. Esto apenas es el comienzo de una nueva etapa, una etapa con mucho talento, con gente de experiencia, pero también con jóvenes que quieren aportar lo mejor de cada uno. Ahorita vienen las Eliminatorias y estos dos partidos van a ser fundamentales para que el equipo siga mostrando lo que ha mostrado los otros partidos. Tenemos una bonita oportunidad de demostrar que estamos para cosas grandes", afirmó de entrada el deportista oriundo de Amalfi.

Sobre el trabajo que han venido desempeñando con el cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo, Daniel Muñoz destacó que todo el 'staff' siempre tiene la mejor disposición para ellos y le inculcan a dar siempre lo mejor de ellos como futbolistas.

Publicidad

"Las expectativas son grandes porque es un cuerpo técnico que ilusiona al país y nos ilusiona como jugadores. Para mí han sido de mucho apoyo en todos los ámbitos, esa confianza que nos delegan como jugadores es muy importante y saber que cada jugador en su posición puede dar lo mejor. Es un cuerpo técnico que ha dado lo mejor de ellos y lo han puesto a disposición de nosotros como jugadores", complementó el lateral de 27 años.

En medio de la conversación, Muñoz también se refirió a cómo está el ambiente en la plantilla de futbolistas 'tricolores', un grupo marcado por la experiencia y juventud.

"Este es un grupo con ambición, un grupo joven mezclado con experiencia. Los chicos que vienen de abajo tenemos la confianza de los más grandes y que han jugado mundiales y en clubes grandes, nos da ese plus de que podemos aportar un granito de arena de la Selección", puntualizó.

Publicidad

Por último se refirió a su experiencia jugando en el fútbol del 'viejo continente' y que dicho tiempo le ha permitido seguir creciendo como futbolista, por supuesto, sus actuaciones con el Genk le han permitido mantenerse en el radar de la Selección Colombia.

"Son tres años que ya llevo en Europa, han sido tres años muy buenos, en donde he crecido, he aprendido a valorar muchas cosas tanto en lo personal como en lo profesional. Son méritos que me tienen viviendo esta linda experiencia porque lo más maravilloso es vestir los colores de nuestro amado país, ese crecimiento en el fútbol europeo es fundamental para uno como jugador; espero seguir creciendo y seguir aprovechando mis cualidades", concluyó.