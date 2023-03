Danilson Córdoba: "Colombia le puede sacar ventaja a Japón en la malicia, ellos son muy inocentes"

La Selección Colombia ya tiene todo listo para disputar su segundo partido en territorio asiático , en esta doble fecha FIFA, donde enfrentará a Japón, un seleccionado que firmó un gran Mundial de Qatar 2022, llegando hasta los octavos de final y venciendo a potencias como España y Alemania.

Para hablar sobre los nipones, Danilson Córdoba pasó por los micrófonos de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. El exfutbolista, de 36 años, estuvo ocho años en Japón, jugando durante este tiempo en tres equipos. Experiencia y vivencias de sobra tiene para hablar de los asiáticos.

Para empezar, el hombre nacido en Quibdó recordó su paso por el suelo japonés: "Para mí fue fácil, yo quería estar allá. Me acostumbré a la cultura, a los compañeros. Fue fácil. El idioma fue lo más complicado, pero yo tenía traductor, entonces no se me hizo tan difícil. Yo creo que igual que el fútbol es un lenguaje universal".

Posteriormente, Danilson Córdoba analizó el juego del equipo dirigido por Hajime Moriyasu: "Japón ha venido cambiando la cara a nivel mundial con su fútbol. Antes no era muy vistoso a nivel internacional. Siento que va a ser un juego muy vistoso. Son parecidos a Corea del Sur. Japón tiene un fútbol muy rápido, intenso, vertical. Son muy dinámicos. Eso nos puede complicar, en caso de no estar concentrados".

Sin embargo, dijo cuál es una de las grandes debilidades que tienen los japoneses: "Colombia le saca ventaja en la malicia, siento que ellos son muy inocentes y eso a veces les cuesta. En cuanto a la técnica, siento que es muy parejo. El japonés tienen la costumbre de ser muy pasivo y sumiso, pero los que están en Europa cambian su mentalidad. Creo que ellos son fuertes mentalmente y van a dar batalla".

Jugadores de la Selección Colombia, en entrenamientos en Japón. @FCFSelecciónCol

Agregando a la conversación, Córdoba fue enfático en que al equipo de Néstor Lorenzo le afectó el poco tiempo que estuvo en Asia frente a Corea del Sur. El 'jetlag' fue una de las desventajas: "Siempre que yo iba de Colombia a Japón, a mí me tocaba tomar un descanso de una semana para cuadrar mi reloj biológico. Yo creo que eso le afectó al equipo frente a Corea. En este partido, será diferente".

Con respecto a las imágenes que se conocieron por parte de la Federación Colombiana de Fútbol , en la que se ve a ciudadanos japoneses recibiendo a la 'tricolor', dijo: "En Japón, antes solo conocían a los brasileños y argentinos de acá del fútbol sudamericano. Pero el fútbol ya cambió, por eso es que los aficionados del fútbol quieren tener una foto o un autógrafo de James Rodríguez o Falcao García".

Para terminar, Danilson Córdoba reveló que: "ahora estoy en mi proceso de dirección técnica en Antioquia y estoy con una escuela de fútbol" y se despidió diciendo: "Tengo el corazón dividido, pero le hago más fuerza a Colombia".