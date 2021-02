David Lemos: “Mi fuerte son los goles y espero aportarle eso a la Selección Colombia”

David Fernando Lemos , delantero de Once Caldas y quien fue llamado por el técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda , atendió este lunes a varios medios de comunicación y entregó sus impresiones sobre su presencia en el microciclo en el conjunto nacional.

“Más que aportar soy un complemento, mi fuerte son los goles y espero aportarle eso a la Selección Colombia”, inició Lemos en rueda de prensa.

“Las expectativas son claras, hay que venir a hacer las cosas bien, hay jugadores con un potencial muy grande en Europa y hay que ir conociendo todo el proceso y lo que quiere el profe”, señaló el delantero nacido en Orito, en Putumayo.

Por otro lado, Lemos reveló que el cuerpo técnico de Reinaldo Rueda está muy al pendiente de la liga colombiana y envió un mensaje para los futbolistas del fútbol profesional colombiano.

“Es hora de que todos los futbolistas nos concienticemos, los profes están muy pendientes de los partidos de la liga. Hay que prepararnos mejor para que en algún momento estemos en partidos oficiales”, contó el delantero de Once Caldas, quien hasta ahora es el máximo goleador de la liga colombiana con cuatro tantos.

Finalmente, Lemos señaló que “no me esperaba esta convocatoria, me motivó mi familia y salir adelante, aprovechar el fútbol y este momento, siempre lo tuve claro y recibí los aportes de la gente que me ayudó después de esa lesión (en 2018), eso fue muy importante y todo trae sus frutos y hoy los estamos recogiendo con el llamado a este microciclo de la selección”.