David Loaiza: “’Bolillo’ Gómez me inculcó que disfrutara esta oportunidad en la Selección Colombia”

David Loaiza es uno de los mediocampistas llamados por Reinaldo Rueda para el morfociclo de la Selección Colombia , y así el jugador habló este miércoles ante la prensa.

“Yo le puedo aportar a la ‘tricolor’ y al profe una buena entrega, buena salida desde atrás hacia ofensiva, buena tenencia, disposición y actitud”, afirmó de entrada el antioqueño.

Además, Loaiza se refirió a lo que habló con Hernán ‘Bolillo’ Gómez antes de arribar a Bogotá para los trabajos con la Selección Colombia.

“Me inculcó que lo disfrutara, que con compromiso, que eso no se ve todos los días, que no le vaya a bajar, que estoy haciendo las cosas bien, que aprenda mucho. También me dijo que aportara, que ya son decisiones del profe. Con el ‘Bolillo’ tengo una excelente comunicación y me inculcó que lo disfrutara”, contó.

El mediocampista también analizó que es Bolivia, el rival por el que muchos de los futbolistas fueron llamados a este morfociclo, por el tema de la altura.

“Buena posesión de balón, no darle la posesión o importancia porque están jugando en casa. Ellos atacan con buenos jugadores, tienen mucha variedad de ataque y nosotros debemos contrarrestarlo con el balón”, finalizó.