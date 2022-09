David Ospina: "En la Selección Colombia todos debemos remar para el mismo lado"

"Yo creo que en todos los equipos cada uno es complemento. Acá todos queremos remar para el mismo lado. Desde nuestra experiencia hay que tratar de seguir aportando". Esas fueron las primeras impresiones de David Ospina, arquero de la Selección Colombia, después del triunfo 4-1 sobre Guatemala, en lo que fue el debut del técnico Néstor Lorenzo en el equipo nacional de nuestro país.

El experimentado futbolista antioqueño es uno de los líderes del camerino del seleccionado colombiano y por eso se refirió a la presencia de jóvenes que están haciendo sus primeras apariciones con el uniformes amarillo, azul y rojo.

"Hoy vimos los jóvenes que llegan con esas primeras ganas. Yo me vi cuando llegué a la Selección, cuando me puse la camiseta por primera vez. Hay que darle valor porque tienen esa camiseta, que sepan lo que es el recorrido para estar acá. Y paso a paso se van a conseguir esos triunfos, se inicia este proceso de buena manera. Ese complemento servirá para los objetivos trazados", expresó Ospina Ramírez, en contacto con los periodistas tras el juego con los guatemaltecos.

Todos los focos estaban puestos en el debut del profesor Lorenzo y en las estrategias usadas en el duelo contra los guatemaltecos.

"Hay parte del plan de lo que quiere el profe Lorenzo. Respetamos ese plan, si cada uno tiene ese orden dentro del terreno de juego para cumplir su función, el equipo va a funcionar. Es claro que calidad se tiene, jugadores hay", indicó el antioqueño.

De igual manera, a David Ospina le preguntaron por la aparición de nuevos valores como el defensor Andrés Llinás, quien fue inicialista en el partido frente a Guatemala.

Con la claridad de siempre, habló con respecto a ese particular. "Andrés viene demostrando cosas importantes en su equipo, Millonarios. Yo creo que los jóvenes que están llegando quieren aportar, sumar, poner a la Selección donde debe estar. Es un proceso que debemos apoyar, debemos tener positivismo, se mostraron cosas interesantes, pero hay que ir paso a paso. Andrés, como el resto mostraron cosas interesantes".

Esos fueron los conceptos de David Ospina, quien es uno de los llamados a liderar el nuevo proceso del seleccionado colombiano bajo la orientación del entrenador Néstor Lorenzo.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre el debut con la Selección Colombia?

"Los jugadores más grandes son importantes para consolidar a los jóvenes. No es lo mismo si no están estos muchachos, que tienen experiencia y fueron los encargados de llevar a esta Selección Colombia a lo más alto, ya que les quitan la presión a los jóvenes. Para mí, eso estaba claro, pero uno no sabe hasta que sucede. Fue un buen debut de algunos chicos; espero que sigan así", dijo Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia.