David Ospina: "Lo que me mantiene con ritmo y buen nivel es que me entreno al máximo siempre"

La Selección Colombia afrontará su tercer duelo en esta triple fecha de la Eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022, contra su similar de Chile, duelo que se disputará este jueves, desde las 6 de la tarde, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Previo al compromiso, este martes apareció David Ospina en rueda de prensa y se refirió al choque contra la 'roja', Reinaldo Rueda, la 'tricolor' y sobre su poca participación en el Nápoles de Italia, su club.

*Cómo está la línea defensiva de la Selección

"El respaldo es total, son jugadores que vienen haciendo las cosas bien en sus clubes. Los defensas que están hoy en la Selección es porque tienen grandes condiciones y tienen la confianza para hacer las cosas de gran manera".

*Cómo afrontar el duelo contra Chile

"Hay que seguir creyendo en nuestro plan, contamos con jugadores importantes y hay que tener el balón la mayor parte del partido para poder controlarlo en cualquier ámbito del partido, sabemos que el rival con la pelota es importante y pueden aprovechan cualquiera que tengan".

*Qué les ha dicho el técnico de la Selección Colombia

"Rueda siempre ha sido claro con nosotros, hay que mantener la pelota y esa propuesta de ir hacia adelante, eso se ha ido ganando en los últimos partidos, desafortunadamente no hemos podido concretar los momentos, pero el mensaje y plan siempre ha sido muy claro".

*Participación en Nápoles de Italia

"Se me ha presentado esa situación en los últimos tiempos en el Napoli, lo que me mantiene con ritmo y buen nivel es eso mismo, cada momento que no tengo la posibilidad de jugar me entreno al máximo para cuando llegue el momento, tengo que estar al máximo sea en mi club o en selección, eso es lo que me ha ayudado a mantenerme en nivel".