Dávinson Sánchez: "Intentaremos cerrar el año con un buen partido para la Selección Colombia"

La Selección Colombia ya se prepara para afrontar el duelo de fogueo frente a la Selección de Paraguay del próximo sábado 19 de noviembre, en Estados Unidos, en un partido en el que el entrenador Néstor Lorenzo intentará parar a sus mejores hombres para seguir consolidando su proceso, el cual comenzó con los partidos frente a México y Guatemala.

Dávinson Sánchez, uno de los defensores centrales convocados por el DT argentino, habló este lunes en rueda de prensa desde territorio norteamericano sobre el partido de preparación frente a los 'guaraníes'.

¿Qué dijo Davinson Sánchez sobre Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia?

El defensor, de 26 años, se refirió al modelo de Lorenzo, quien ya conocía a gran parte del grupo tras sus años de trabajo al lado de José Néstor Pékerman.

"Es muy claro y directo con lo que quiere, Néstor (Lorenzo) siempre se ha caracterizado por ser una persona directa en sus conceptos, en su manera de jugar, en la manera de transmitir lo que él pudo como jugador".

"Algo de ello es lo que se pudo ver en la convocatoria pasada en los partidos que hemos disputado, entonces es confiar en su manera de dirigir. Dentro del campo rinden los jugadores, pero con esas directrices claras y completas que nos da", complementó Dávinson.

El futbolista del Tottenham inglés se refirió acerca de la convocatoria, la cual ha sido fuertemente criticada desde aquella citación para los partidos contra los seleccionados centroamericanos meses atrás.

"Él va a convocar a los que cree que son la mejor opción, la Selección abarca muchísimo, no es venir por venir, por eso cuando no se cumple el objetivo somos los primeros en reconocerlo y en dar la cara", enfatizó el caucano.

¿Qué dijo Dávinson Sánchez sobre Paraguay, próximo rival de la Selección Colombia?

"Difícil, porque fue una de las selecciones que hicieron todo para que no pudiéramos ir a la Copa del Mundo, con el mayor respeto hacia ellos. Intentar hacer nuestro trabajo, cerrar el año con un buen partido para Colombia y que sea todo en pro de que nuestro proceso siga en construcción".

Sobre la ausencia de la Selección Colombia en el Mundial de Qatar 2022

"Somos los primeros en reconocer que no se cumplió el objetivo, para nosotros y para todos los colombianos no es fácil ver que todos los equipos se alistan para ir y nosotros no. Es difícil, pero con la mayor madurez, con la mayor responsabilidad también. A pasar la página y asegurarnos de que no vuelva a pasar".

El futbolista, quien no escogió un equipo al que hacerle fuerza en la Copa del Mundo en tierras cataríes, le deseó lo mejor para sus compañeros en el Tottenham que sí disputarán la cita orbital.

"Yo siempre voy a apoyar a mis compañeros; soy muy amigo de Hugo (Lloris), después tengo amigos argentinos, brasileños también, ingleses que también son favoritos. Dinamarca yo creo que puede hacer un buen papel", cerró.