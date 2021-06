Davinson Sánchez: "No debemos ser conformistas, hay que seguir mejorando"

El próximo 8 de junio, la Selección Colombia afrontará uno de los partidos más complicados, contra Argentina. Por eso, desde ya, se analiza a la 'albiceleste'. En esta ocasión, el encargado de opinar sobre el equipo de Messi y compañía fue el central de la 'tricolor', Davinson Sánchez.

¿Qué precauciones toca tener con el ataque de Argentina?

"A Agüero todos lo conocemos. Es un referente. Sabemos el potencial que le brinda a su Selección. Toca tener todas las precauciones no solamente para anularlo a él, sino a Messi, Di María y quien esté en el frente de ataque".

¿Toma como una revancha la derrota 3-0 de Colombia frente Argentina en las últimas Eliminatorias?

"Ese día fue mi debut con la Selección, en San Juan. Fue doloroso. La revancha te la das tú mismo. Será un gran partido para las dos selecciones que buscan consolidarse en el grupo de aspirantes a clasificar. Vamos con la decisión de sumar".

¿Cómo controlar a Lionel Messi?

"Cuando se enfrenta a jugadores como Messi, uno siempre hará muchas cosas por todo lo que representa. Hace mucho dejamos de pensar en individualidades, pero como defensor tendré que estar atento. Tomaremos precauciones".

¿Qué hay que mejorar pensando en Argentina?

"Siempre se puede mejorar. Los resultados previos fueron un revés para el anterior proceso. Tenemos que seguir mejorando. No debe haber conformismo tras lo hecho contra Perú. Hay que ser más constantes en nuestro juego y que no se pierda la comunicación que tenemos. Confío en mis compañeros y en el cuerpo técnico".

¿Qué consejos le ha dado Reinaldo para recuperar la confianza tras la difícil temporada con el Tottenham?

"Confianza absoluta, no solamente del profesor Reinlado, sino del grupo como tal. El equipo me ha servido para saber que el fútbol no siempre es color de rosa. A veces no es en el tiempo de uno, Dios siempre tiene la capacidad de darte lo que mereces en cada momento".

¿Con Lautaro Martínez hay que hacer un trabajo defensivo diferente al que se realizó con Paolo Guerrero ?

"Hay diferencias. Paolo Guerrero es más un jugador de posición, un jugador que con su experiencia y capacidad te genera incertidumbre, sin desconocer lo que está haciendo Lautaro Martínez. Es un poco más físico y de ir al espacio, pero nos enfocaremos siempre en nuestro trabajo"