Dávinson Sánchez: "No recibimos goles y eso quiere decir que vamos por el camino correcto"

La Selección Colombia cumplió, este viernes, con un nuevo partido de preparación frente a Irak, con saldo positivo 1-0, con anotación de Mateo Cassiera sobre la parte final del compromiso, en el estadio Mestalla de Valencia, España. La 'tricolor' continúa invicta bajo el mando de Néstor Lorenzo. Finalizado el partido, Dávinson Sánchez asistió a la rueda de prensa para hacer el balance del partido, en el que volvió a integrar la zaga central y disputó los 90 minutos, tras una temporada amarga con el Tottenham Hotspur.

*Difícil juego contra Irak

"Un partido complicado, sabíamos que ellos intentaban cerrar espacios. Ellos usaron una cinco de cinco y con esto esperaban contrarrestarnos por las bandas, que es una de nuestras virtudes como Selección. No recibimos goles que es un plus para los defensores y quiere decir que vamos por el camino que el ‘profe’ quiere inculcar; hacernos sólidos y divertirnos”.

*Convocatoria de Néstor Lorenzo y titularidad

“Los compañeros que tuvieron la chance de ser llamados por el rendimiento en sus clubes son excelentes jugadores. El valor humano prima en este equipo y debemos guiarnos por el trabajo y que el entrenador decida quiénes son los que mejor estén. El hecho de no empezar, no significa que no sean tenidos en cuenta. Todos somos muy talentosos”.

Colombia vs Irak - Foto: Getty Images

*Mateo Cassiera, un buen amigo

“A Mateo Cassierra lo conozco desde que estábamos en el Ajax. No se pudo acoplar al equipo holandés y decidió hacerse su camino, siguió trabajando y ahora tiene ésta oportunidad. No solamente marcó un gol, sino fueron tres jugadas en las que estuvo bien”.

*La importancia de lo psicológico

“El aspecto psicológico es una rama que viene cogiendo fuerza en el deporte y este cuerpo técnico quiere fortalecer ese espacio. Tenemos la posibilidad de tener a un buen psicólogo, que saber tener un buen acercamiento con todos y sabe llegarnos. Nos hace sentir que si estamos acá es porque tenemos talento y que podamos demostrar eso”.